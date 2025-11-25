دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و الحسین اردن در هفته پنجم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال سپاهان ایران در هفته پنجم  لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان به مصاف تیم فوتبال الحسین اردن رفت.  

سپاهانی‌ها در بازی رفت برابر تیم الحسین اردن شکست خوردند و آنها با حمایت هواداران خود به دنبال انتقام گرفتن از حریف اردنی خود هستند تا همچنان شانس صدرنشینی در گروه خود را داشته باشند.  

ترکیب تیم فوتبال سپاهان

 سیدحسین حسینی، وحدت حنانوف، هادی محمدی، محمد دانشگر، احسان حاج صفی، آرش رضاوند، عارف حاجی عیدی، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، انزو کریولی و ایوان سانچز

ترکیب تیم فوتبال الحسین اردن 

پدرو آلوِس سانتانا، عوده برهان فاخوری، رجایی عاید حسن، عبدالله مهند العطار، محمود محمد ذیب، سعد احمد الروسّان، ادهم محمد القریشی، سلیم عامر عبید، محمود رائد الکواملَه، عارف هیثم و یوسف ابو جلبوش

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۳: ضربه سانچز با اختلاف به بالای دروازه الحسین رفت.

دقیقه ۷: ارسال ضربه کرنر آلوز با ضربه سر بازیکن سپاهان همراه شد و توپ به تیرک دروازه الحسین خورد، اما داور خطای بازیکن سپاهان را گرفت.

دقیقه ۹: ارسال ضربه ایستگاهی آلوز را مدافع الحسین از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۵: ارسال ضربه ایستگاهی آلوز با ضربه سر حاجی عیدی با اختلاف به بیرون از دروازه الحسین رفت.

دقیقه۱۷: ارسال ضربه کرنر آلوز را مدافعان الحسین دوباره به کرنر فرستادند.

دقیقه ۱۸: ضربه سر محمد دانشگر را گلر الحسین در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۹: ضربه بازیکن الحسین را حسینی در اختیار گرفت.

دقیقه۲۲: ضربه سر حاج صفی را گلر الحسین در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۷: ضربه ایستگاهی ریکاردو آلوز با ضربه سر هادی محمدی همراه شد که گلر الحسین در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۰: خطای بازیکن الحسین بر روی لطفی در داخل محوطه جریمه صورت گرفت، اما داور اعتقادی نداشت و بیرون از محوطه جریمه خطا را گرفت.

دقیقه ۳۲: ضربه ایستگاهی آلوز را مدافعان الحسین از محوطه جریمه دور کردند.

دقیقه ۳۳: پاس رو به جلو آلوز را گلر الحسین در اختیار گرفت و مانع گلزنی سپاهانی‌ها شد.

دقیقه ۳۹: ضربه ایستگاهی آلوز را مدافع الحسین به اوت فرستاد.

دقیقه ۴۰: ضربه آلوز را گلر الحسین در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۱: ضربه انزو با اختلاف کم به بیرون از دروازه الحسین رفت.

دقیقه ۴۴: ضربه سر رضاوند با اختلاف به بالای دروازه الحسین رفت.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۲ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

 نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

دقیقه ۵۰: ضربه حاجی عیدی با اختلاف زیاد به بیرون از دروازه الحسین رفت.

دقیقه ۶۴: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن الحسین به تیر دروازه سپاهان برخورد کرد و گل نشد.

دقیقه ۶۵: آریا یوسفی قبل از رسیدن توپ به بازیکن الحسین توپ را تکل کرد، اما بازیکن حریف معتقد بود که توپ به دست یوسفی خورده و باید پنالتی گرفته شود که داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۶۶: ارسال ضربه کرنر بازیکن الحسین را حسینی در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۲: ضربه آریا یوسفی را دروازه بان الحسین در اختیار گرفت.

دقیقه ۷۳: آریا یوسفی با ضربه‌ای دیدنی دروازه الحسین را باز کرد و گل اول سپاهان را به ثمر رساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۷۵: شوت امید نورافکن را گلر الحسین در ۲ مرحله در اختیار گرفت.

دقیقه ۸۳: ارسال بازیکن الحسین را حسینی در اختیار گرفت.

دقیقه ۸۵: ارسال بازیکن الحسین را یوسفی دفع کرد، اما بازیکنان حریف معتقد به خطای هند پنالتی بودند، اما داور اعتقادی نداشت.

دقیقه ۸۸: ارسال عسکری با ضربه سر بازیکن سپاهان با اختلاف کم به بیرون از زمین مسابقه رفت و داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۴: محمد عسکری با پاس حاج صفی توانست گل دوم سپاهان را به ثمر برساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع تیم سپاهان به پایان رسید.

سرمربی الحسین: مساوی مقابل سپاهان عادلانه‌تر بود/کارمان برای صعود سخت‌تر شد