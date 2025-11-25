موسسان سوپرلیگ اروپا با طرح دعوای حقوقی علیه اتحادیه فوتبال اروپا خواهان، غرامت ۴.۵ میلیارد یورویی از یوفا شده‌‍اند تا این نهاد را برای تائید شکل جدید و اصلاح شده مسابقات تحت فشار بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنجال‌ها و دعوا‌های حقوقی سوپرلیگ اروپا ادامه دارد. پروژه‌ای که برای کسب درآمد بیشتر برگزاری آن در سال ۲۰۲۱ باشگاه‌های بزرگ اروپایی مطرح با حضور ۱۲ تیم، اما پس اعتراضات گسترده هواداران و فشار شدید اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) از هم پاشید.

در این راستا، برگزارکنندگان سوپرلیگ اروپا و رئال مادرید در حال طرح دعاوی جداگانه‌ای علیه یوفا هستند و استدلال می‌کنند که اقدامات اتحادیه فوتبال اروپا، باعث آسیب مالی قابل توجهی به این پروژه شده است

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد یوفا و فیفا با جلوگیری از ایجاد سوپرلیگ با این توجیه که لیگ قهرمانان اروپا زیر سوال برود، غیرقانونی عمل کرده‌اند، در ماه اکتبر، دادگاه ایالتی مادرید درخواست‌های تجدیدنظر ارائه شده توسط یوفا، لالیگا و فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) را رد و حکم قبلی را تأیید کرد.

حالا موسسان سوپرلیگ در نامه‌ای به یوفا، به عواقب امتناع از پایبندی به آن حکم هشدار داده‌اند و خواستار تائید برگزاری این مسابقات با اصلاحات صورت گرفته هستند.

فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه مادرید هم در مجمع عمومی سالانه تأیید کرد این باشگاه، یک شکایت ۴.۵ میلیارد یورویی علیه یوفا مطرح می‌کند.

سوپرلیگ در ابتدا با ۱۲ باشگاه بنیانگذار به عنوان یک رقابت بسته راه‌اندازی شد و بلافاصله واکنش‌های منفی در سراسر اروپا را برانگیخت. پس از انتقادات شدید و مذاکرات با یوفا، برگزارکنندگان چندین اصلاحیه اساسی را برای تغییر شکل پروژه به یک مدل بازتر و رقابتی‌تر ارائه کردند.

قالب اصلاح‌شده پیشنهاد افزایش تیم‌ها به ۳۶ تیم بود که به دو گروه ۱۸ تیمی در یک لیگ به سبک "سوپر قهرمانان" تقسیم می‌شدند و تیم‌های برتر به مرحله حذفی راه می‌یافتند.

با وجود این اصلاحات، یوفا در نهایت این پیشنهاد‌ها را رد کرد و باعث اقدامات حقوقی بیشتر مادرید و گردانندگان سوپرلیگ شد.

 منبع: ایرنا

برچسب ها: سوپرلیگ اروپا ، یوفا
