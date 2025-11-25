سرمربی تیم فوتبال الوصل امارات گفت: رقابت سخت و متفاوتی نسبت به دیدار رفت مقابل استقلال خواهیم داشت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود میرال در نشست خبری خود و در آستانه بازی با استقلال تهران در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، اظهار داشت: با توجه به قطعی شدن صعود ما، این بازی نقش چندانی در روند برنامه‌های تیم نخواهد داشت. استقلال تیم خوبی است و تماشاگران زیادی هم دارد و بازی فردا یک بازی کاملا متفاوت نسبت به دیدار رفت دو تیم خواهد بود.

این مربی سوئدی در خصوص نتیجه بازی فردا یادآور شد: استقلال را به خوب می‌شناسم و می‌دانیم در خانه به دنبال برد هستند. ما هم آماده هستیم و فردا یک بازی خوب را شاهد خواهیم بود. هرچند صعود کرده‌ایم، اما با آماده‌ترین و بهترین بازیکنان خود وارد زمین می‌شویم. استقلال را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و با برنامه به مصاف آنها می‌رویم.

در ادامه این نشست، رناتو تاپیا بازیکن الوصل هم، گفت: تیم ما جزو اولین تیم‌های صعود کننده بود، اما می‌دانیم فردا بازی سختی خواهیم داشت.

هافبک دفاعی اهل پرو الوصل یادآور شد: در بازی رفت و در خانه موفق شدیم ۷ بر یک به پیروزی برسیم، اما بازی برگشت متفاوت خواهد بود. استقلال در خانه و در برابر تماشاگران خود بازی می‌کند و بدون شک بازی آسانی نخواهیم داشت.

او در مورد سطح کیفی لیگ نخبگان آسیا و لیگ سطح ۲ این قاره نسبت به لیگ‌های اروپایی گفت: اختلاف زیادی را شاهد هستیم، هرچند تیم‌هایی از جمله النصر و حتی استقلال در این مسابقات حضور دارند، اما قابل مقایسه با تیم‌های مطرح اروپایی نیستند. ما شاهد دو سطح متفاوت از فوتبال هستیم و نباید آنها را با هم مقایسه کرد.

گفتنی است تیم فوتبال استقلال تهران در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (چهارشنبه) میزبان الوصل امارات است.

منبع: باشگاه استقلال تهران

