باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ریزش مو شاخص قابل توجهی از عدم تعادل در سیستم کلی سلامت بدن است. مطالعات اخیر نشان میدهد که رژیم غذایی نقش محوری در این مشکل دارد، به طوری که آمارها نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد موارد ریزش مو با عادات غذایی ناسالم مرتبط است.
کارشناسان تأیید میکنند که عوامل غذایی فراتر از کمبود ویتامین، الگوهای مصرف روزانه را نیز شامل میشوند. بیمارستانها و کلینیکهای تخصصی افزایش قابل توجهی در موارد ریزش مو مرتبط با مصرف بیش از حد قندها و کربوهیدراتهای تصفیه شده را ثبت میکنند.
تحقیقات منتشر شده در مجلات پزشکی بینالمللی، ارتباط مستقیمی بین مصرف غذاهای فوق فرآوری شده و سرعت بخشیدن به ریزش مو را نشان میدهد، و این امر بازنگری در عادات غذایی را به عنوان بخش اساسی هر برنامه درمانی مؤثر ضروری میسازد.
به گفته وینی کودامالا، متخصص تغذیه، نوشیدنیهای شیرین، شیرینیها و غذاهای سرخ شده از طریق سه مکانیسم اصلی بر سلامت مو تأثیر منفی میگذارند: ایجاد التهاب، اختلال در تعادل هورمونی و تحریک پوست سر.
وینی مکانیسم دقیقی را که قند از طریق آن بر مو تأثیر میگذارد، توضیح میدهد: «وقتی مقدار قند در رژیم غذایی افزایش مییابد، لوزالمعده مجبور به تولید انسولین بیشتری میشود که بر رگهای خونی ریز در پوست سر تأثیر منفی میگذارد. وقتی بدن با قند اشباع میشود، برای پردازش آن به مسیرهای ثانویه متوسل میشود و انرژی اختصاص داده شده به سلولهای رشد مو را کاهش میدهد. در نتیجه، موها به مرور زمان ضعیف و نازکتر میشوند.»
این مشکل فقط به قند مستقیم محدود نمیشود. کربوهیدراتهای ساده موجود در شیرینیها و کیکها باعث افزایش شدید قند خون میشوند و مصرف بیش از حد غذاهای فوق فرآوری شده - آن دسته از محصولات تولیدی حاوی مواد نگهدارنده و شیرینکنندهها - به طور غیرمستقیم در ریزش مو نقش دارند.
یک مطالعه علمی منتشر شده در مجله "تغذیه و سلامت" این ارتباط را تأیید کرد و دریافت که مردانی که بیش از ۳.۵ لیتر نوشابه در هفته مصرف میکنند، بیشتر مستعد طاسی هستند.
در مورد غذاهای سرخ شده، که به طور فزایندهای در بازارهای زمستانی محبوب هستند، وینی توضیح میدهد که آنها غدد چربی را برای تولید بیش از حد روغن تحریک میکنند و منجر به سوزش پوست سر و اختلال در محیط سالم برای رشد مو میشوند.
با توجه به این چالشها، متخصص تغذیه فهرستی از غذاهایی را ارائه میدهد که باید در زمستان در حد اعتدال مصرف شوند، مانند نوشیدنیهای شیرین فصلی مانند لاته کدو حلوایی و شکلات داغ، و همچنین کیک (دونات)، شیرینی، بیسکویت، سیبزمینی سرخکرده و فست فود.
قابل توجه است که ترجیح این غذاها در زمستان صرفاً تصادفی نیست؛ تغییرات فصلی عمیقاً بر عادات غذایی ما تأثیر میگذارد. وینی این پدیده را توضیح میدهد: «با کوتاهتر شدن روزها و کمتر قرار گرفتن در معرض نور طبیعی، ساعت بیولوژیکی داخلی ما که نه تنها چرخه خواب و بیداری، بلکه متابولیسم و ترشح هورمون را نیز تنظیم میکند، مختل میشود. وقتی در تاریکی غذا میخوریم، همانطور که اغلب در زمستان اتفاق میافتد، این اختلال تشدید میشود و ریتم انسولین را به هم میریزد و هوس قندها و چربیها را برمیانگیزد.»
منبع: روزنامه سان