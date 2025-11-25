باشگاه خبرنگاران جوان - آمار‌های ثبت‌شده در پایان هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران نشان می‌دهد تیم استقلال بهترین عملکرد هجومی را در میان تیم‌های لیگ داشته است. آبی‌های پایتخت با میانگین ۱.۶۷ گل در هر مسابقه، عنوان برترین خط حمله لیگ را در اختیار دارند.

پس از استقلال، تیم تراکتور با میانگین ۱.۴۴ گل در هر بازی در رتبه دوم قرار گرفته و روند گلزنی این تیم تبریزی نیز چشمگیر بوده است. تیم چادرملو نیز با ثبت میانگین ۱.۲۰ گل زده در هر دیدار، جایگاه سوم را در جدول بهترین خطوط هجومی لیگ تا این مقطع از فصل به خود اختصاص داده است.

این آمار نشان‌دهنده برتری نسبی استقلال در خلق موقعیت و استفاده موثر از فرصت‌ها است؛ موضوعی که نقش مهمی در نتایج این تیم در هفته‌های ابتدایی لیگ داشته است. تراکتور و چادرملو نیز با وجود فاصله با صدر، عملکرد قابل‌قبولی در فاز حمله از خود به نمایش گذاشته‌اند.