کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا «پیشرفت چشمگیری» در جهت دستیابی به توافق صلح با اوکراین و روسیه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده «پیشرفت چشمگیری» در جهت دستیابی به توافق صلح با اوکراین و روسیه داشته است، اما برخی از جزئیات حساس نیاز به مذاکرات بیشتر دارند.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید در پستی در X گفت: «چند جزئیات حساس، اما نه غیرقابل حل وجود دارد که باید حل و فصل شوند و نیازمند مذاکرات بیشتر بین اوکراین، روسیه و ایالات متحده هستند.»

یک مقام اوکراینی روز سه‌شنبه گفت اوکراین از ماهیت چارچوب صلح پس از مذاکرات با ایالات متحده در ژنو حمایت می‌کند، اما برخی از حساس‌ترین مسائل این چارچوب همچنان باید بین روسای جمهور دو کشور مورد بحث قرار گیرد.

رئیس امنیت ملی اوکراین پیش از این گفته بود که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین ممکن است طی چند روز آینده برای نهایی کردن توافق با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا،برای پایان دادن به جنگ اوکراین با روسیه به ایالات متحده سفر کند.

یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ABC تایید کرد که یک هیئت اوکراینی با ایالات متحده در مورد پارامتر‌های توافق صلح با روسیه به توافق رسیده است.

این مقام به این خبرگزاری گفت: "اوکراینی‌ها با توافق صلح موافقت کرده‌اند. جزئیاتی وجود دارد که باید حل و فصل شوند، اما آنها با توافق صلح موافقت کرده‌اند. "

پیش از این امروز گزارش شده بود که دانیل دریسکول، وزیر ارتش ایالات متحده روز دوشنبه با هیئت‌هایی از اوکراین و روسیه در ابوظبی دیدار کرده است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز گفت که مسکو نسخه رسمی طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اوکراین را دریافت نکرده است، اما تأیید کرد که کرملین منتظر است تا ایالات متحده نسخه «موقت» طرح صلح مورد بحث با کی یف و متحدان اروپایی را ارائه دهد.

منبع: رویترز

