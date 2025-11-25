احتمال دارد مهاجم خارجی تیم فوتبال استقلال در دیدار با الوصل امارات غایب باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داکنز نازون، بازیکن تیم فوتبال استقلال، در جریان دیدار اخیر تیم ملی کشورش مقابل نیکاراگوئه دچار مصدومیت شد و هنوز وضعیت نهایی او برای همراهی استقلال در دیدار فردا مشخص نشده است.

این بازیکن پس از آسیب‌دیدگی تحت بررسی‌های پزشکی قرار گرفته و کادر فنی استقلال در انتظار گزارش نهایی تیم پزشکی است تا درباره حضور یا عدم حضور او در ترکیب تصمیم‌گیری شود.

تیم استقلال فردا در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف الوصل امارات می‌رود؛ دیداری حساس که نتیجه آن نقش مهمی در مسیر صعود آبی‌ها خواهد داشت. کادر فنی استقلال امیدوار است بتواند از تمامی بازیکنان خود، از جمله نازون، در این مسابقه استفاده کند، اما وضعیت این بازیکن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

