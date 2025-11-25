ستاره‌شناسان می‌گویند که دنباله‌دار 24 P/Schaumasse با نزدیک شدن به خورشید به سرعت در حال درخشان‌تر شدن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک دنباله‌دار فراخورشیدی مانور غیرمعمولی انجام می‌دهد که باعث می‌شود دانشمندی فرضیه جسورانه‌ای را مطرح کند: "ممکن است حامل پیامی برای مشتری باشد. "

کارشناسان شبکه بین‌المللی تلسکوپ‌های نوری در موسسه ریاضیات کاربردی کلدیش آکادمی علوم روسیه نشان می‌دهند که در ۴ ژانویه ۲۰۲۶، تنها چهار روز قبل از نزدیکترین فاصله‌اش به خورشید، دنباله‌دار 24 P/Schaumasse  تا فاصله ۹۰ میلیون کیلومتری به زمین نزدیک خواهد شد.

دنباله‌دار 24 P/Schaumasse  که در سال ۱۹۱۱ توسط ستاره‌شناس فرانسوی الکساندر شوماس کشف شد، متعلق به خانواده مشتری است و مدار آن به شدت تحت تأثیر این سیاره قرار دارد.

به گفته ستاره‌شناسان، این دنباله‌دار می‌تواند به قدر ۸ برسد، به این معنی که حتی در آسمان تاریک با دوربین دوچشمی قابل مشاهده خواهد بود. این دنباله‌دار به طور قابل توجهی روشن‌تر و بزرگتر شده است و در هفته‌های آینده با نزدیک شدن به نزدیکترین نقطه خود به خورشید در ژانویه، به سرعت در حال افزایش درخشندگی خواهد بود.

دنباله‌دار‌ها با سیارک‌های کوتاه‌مدت و با حداکثر درخشندگی مشخص می‌شوند، بهترین زمان مشاهده آنها زمانی است که در دورترین فاصله از خورشید قرار دارند.

منبع: science.mail.ru

برچسب ها: دنباله دار ، ستاره دنباله دار ، فضا
