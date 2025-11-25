باشگاه خبرنگاران جوان - سامان تورانیان طبق قرارداد رسمی، بازیکن استقلال بهشمار میرود و تنها بهدلیل گذراندن دوران خدمت سربازی، بهصورت قرضی راهی تیم ملوان بندرانزلی شده است. این انتقال صرفاً جنبه موقت داشته و مالکیت قراردادی این بازیکن همچنان در اختیار باشگاه استقلال است.
بر همین اساس، حتی اگر پنجره نقلوانتقالاتی استقلال بسته باشد، بازگشت تورانیان به جمع آبیپوشان با هیچ مانع قانونی مواجه نخواهد بود. بازیکنانی که به دلیل خدمت سربازی از تیم خود جدا میشوند، در چارچوب قوانین امکان بازگشت به باشگاه اصلی خود را بدون نیاز به ثبت قرارداد جدید دارند و این موضوع مشمول محدودیتهای نقلوانتقالاتی نمیشود.
مسئولان استقلال نیز اعلام کردهاند که وضعیت تورانیان روشن است و در صورت نیاز کادر فنی، امکان بازگشت او به تیم بدون هیچ مشکل اداری یا حقوقی وجود دارد. عملکرد تورانیان در ملوان نیز مورد توجه کادر فنی استقلال قرار گرفته و تصمیم نهایی درباره زمان بازگشت او به این باشگاه در ادامه فصل اتخاذ خواهد شد.