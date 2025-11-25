به گفته استاندار کرمان، شبکه جوانان کرمان می تواند الگوی کشوری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ محمدعلی طالبی در جلسه شورای راهبردی جوانان استان کرمان که در استانداری کرمان برگزار شد، گفت:کاری که در طول ماه های گذشته انجام شد در حوزه جوانان با توجه به اهداف و برنامه هایی که داشتیم برای ایجاد یک شبکه فعال از جوانان فعال و موفق و با انگیزه ی استان کار بزرگی بود. 

وی افزود: این موضوع را ما سعی کردیم به مقامات کشوری هم منتقل بکنیم که به عنوان یک الگو ان شاالله مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: هدف اصلی ما این بود که یک بستر مناسبی برای فعالیت جوانان برای پاسخگویی به حس مشارکت جویی جوانان در استان در حوزه های مختلف فراهم شود. 

وی بیان کرد: خوشبختانه چنین اتفاقی افتاده و امیدوار هستیم که ان شاالله در ادامه فعالیت شوراهای راهبردی جوانان در استان و شهرستان ها بتوانند با فعالیت های خود خواسته ها، نظرات و دیدگاه های جوانان استان را نمایندگی کنند.

استاندار کرمان تصریح کرد:اگر چنین شد قطعا استان چند گام در مسیر توسعه خودش به جلو خواهد رفت و نقش و دامنه تاثیر جوانان هم در فرآیند توسعه استان بیشتر از پیش خواهد شد. 

طالبی اظهار کرد: نکته ای که من باید تاکید کنیم این هست که هر چه چتر فعالیت شوراهای راهبردی جوانان در استان و شهرستان ها گسترده تر باشد ضریب موفقیت این شورا افزایش پیدا خواهد کرد. 

وی بیان کرد: این گستردگی چتر علایق سیاسی سلایق مختلف و موضوعات متنوع مورد توجه جوانان و حوزه های مختلف نیازهای توسعه ای استان رادر برمی گیرد. 

طالبی گفت: به اعتقاد من شوراهای راهبردی با این گستردگی اعضا و گستردگی جغرافیایی باید حرف هایی برای گفتن در همه موضوعات مورد نیاز استان داشته باشند. 

وی افزود: ان شاالله این جمع بسترهای لازم برای نقش آفرینی جوانان به ویژه در بحران جوانی جمعیت در استان کرمان را بتواند رقم بزند. 
استاندار کرمان اظهارکرد : مسیری که برای رسیدن به کرمان بر فراز طی شد همگان در قضاوت های خودشان به این نکته اذعان کنند که جوانان در این فرآیند نقش بسزایی رو داشتند.

