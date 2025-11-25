باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه جدید انجمن روانشناسی آمریکا (APA) نشان داد که استفاده بیش از حد از پلتفرمهایی مانند تیک تاک و اینستاگرام بر عملکرد شناختی تأثیر منفی میگذارد.
محققان با تجزیه و تحلیل دادههای ۹۸۲۹۹ شرکتکننده در ۷۱ مطالعه، ارتباط مستقیمی بین میزان محتوای کوتاه مصرف شده و کاهش عملکرد شناختی، به ویژه در زمینههای توجه و کنترل مهاری (توانایی مقاومت در برابر حواسپرتی و کنترل تکانهها) یافتند. این بدان معناست که کاربران به طور فزایندهای در تمرکز بر روی کارهای پیچیدهتر مشکل پیدا میکنند.
محققان توضیح دادند که «قرار گرفتن مکرر در معرض محتوای سریع و بسیار تحریککننده ممکن است به سازگاری حسی کمک کند، جایی که کاربران نسبت به کارهای شناختی کندتر و دشوارتر مانند خواندن، حل مسئله یا یادگیری عمیق حساسیت کمتری نشان میدهند.»
به طور خلاصه، این الگو ممکن است در آنچه که به عنوان «پوسیدگی مغز» شناخته میشود، نقش داشته باشد. فرهنگ لغت آکسفورد «پوسیدگی مغز» را به عنوان «کاهش فرضی وضعیت ذهنی یا فکری فرد، به ویژه در نتیجه مصرف بیش از حد مطالبی که بیاهمیت یا بدون چالش تلقی میشوند (به ویژه محتوای دیجیتال در حال حاضر)» تعریف میکند. این اصطلاح به عنوان «کلمه سال» برای سال ۲۰۲۴ انتخاب شد.
این مطالعه همچنین استفاده از محتوای کوتاه را به اثرات منفی بر سلامت روان، از جمله افزایش استرس و اضطراب مرتبط دانست. این مطالعه نشان داد که «پیمایش مداوم و دریافت محتوای جدید و احساسی، دوپامین آزاد میکند و چرخهای ایجاد میکند که استفاده عادتی و وابستگی عاطفی به تعاملات دیجیتال را تقویت میکند.»
این مطالعه همچنین نشان داد که این استفاده «با افزایش انزوای اجتماعی از طریق جایگزینی تعاملات زندگی واقعی با تعامل دیجیتال غیرفعال، افزایش احساس تنهایی» مرتبط است و همچنین با «کاهش رضایت کلی از زندگی» مرتبط است.
این اولین باری نیست که محققان در مورد زوال شناختی در عصر دیجیتال هشدار دادهاند. یک مطالعه برجسته از MIT نشان داد که دانشآموزانی که از ChatGPT برای نوشتن استفاده میکردند، فعالیت مغزی به طور قابل توجهی کمتری نشان دادند و قادر به یادآوری هیچ یک از جملاتی که نوشته بودند، نبودند.
بر اساس مطالعهای که در مجله پزشکی JAMA منتشر شده است، کودکانی که روزانه از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند، در آزمونهای خواندن، حافظه و واژگان نمرات پایینتری کسب میکنند.
منبع: ایندیپندنت