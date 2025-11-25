باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امیر طایفه ابراهیمی، رئیس اداره میز صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سال جاری، معیارهایی که برای ارزیابی ناشران مورد بررسی قرار گرفت، شامل شفافیت اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی و نقشآفرینی در توسعه بازار سرمایه بود.
طایفه توضیح داد: قسمت شفافیت اطلاعاتی شامل ارائه به موقع اطلاعات صورتهای مالی، گزارشات فعالیت ماهانه و سایر اقلامی است که ناشران طبق دستورالعمل افشا باید ارائه دهند. اطلاعات قابلاتکا به این بستگی دارد که ناشران اطلاعاتی که ارائه میدهند را دچار تغییر نکنند. برای مثال، اگر سود ۶ ماهه یا ۱۲ ماهه اعلام میکنند، نباید اصلاحیهای روی آن بزنند و تفاوتی بین سود حسابرسی شده و نشده وجود نداشته باشد.
او افزود: همچنین، تعداد اصلاحیهها و مبلغ اصلاحاتی که در صورتهای مالی و فعالیتهای ماهانه درج میشود، از دیگر آیتمهای مورد بررسی ماست. نوع گزارش حسابرس نیز حائز اهمیت است و ما سعی کردیم به شرکتهایی که گزارشات حسابرسی مقبولی دارند، بالاترین امتیازها را اعطا کنیم.
او به موضوع تعدیل سنواتی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از مسائل مهمی است که سهامداران را اذیت میکند. ما در این دستورالعمل سعی کردیم ناشران را به سمت کاهش میزان تعدیل سنواتی سوق دهیم تا سهامداران اطمینان بیشتری نسبت به صورتهای مالی داشته باشند.
طایفه همچنین به بررسی حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: ما ناشران اوراق بهادار را از منظر رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ابعاد مختلف، شامل هیئت مدیره، مجامع، شفافیت و پاسخگویی، مورد ارزیابی قرار دادیم.
او در پایان به نقشآفرینی در توسعه بازار سرمایه پرداخت و گفت: شرکتهایی که به تأمین مالی از بازار سرمایه پرداختهاند و اطلاعات خود را به موقع ارسال کردهاند، یا سود سهام را به موقع پرداخت کرده و شکایتی از آنها وجود نداشته، مورد توجه ما قرار گرفتهاند. امتیاز کل ناشران اوراق بهادار بر اساس این معیارها محاسبه شده و امروز، ۴ آذر ماه، در همایشی از ۱۰ ناشری که بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، تقدیر خواهد شد.