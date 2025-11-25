باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در آزمایشی که توسط دانشمندان آمریکایی انجام شد، ۲۰ داوطلب سالم روزانه دو فنجان ۴۰۰ میلی‌لیتری آب پرتقال طبیعی را به مدت دو ماه مصرف کردند. سپس محققان سلول‌های ایمنی و فعالیت بیش از ۱۷۰۰ ژن آنها را تجزیه و تحلیل کردند.

نتایج نشان داد که شرکت‌کنندگان با وزن طبیعی تغییراتی در ژن‌های مرتبط با التهاب تجربه کردند، در حالی که افراد دارای اضافه وزن تغییراتی را نشان دادند که بر متابولیسم چربی و تبادل انرژی تأثیر می‌گذارد.

محققان معتقدند که فلاونوئید‌های موجود در آب پرتقال مسئول این اثرات هستند، زیرا از بدن محافظت می‌کنند و به عملکرد بهتر قلب کمک می‌کنند. با این حال، نتایج به دلیل حجم نمونه کوچک و عدم وجود گروه کنترل، مقدماتی هستند و نمی‌توان به طور قطعی بیان کرد که آب پرتقال علت مستقیم تغییرات ژنتیکی است.

نیکولت بس، متخصص تغذیه، تأکید کرد که آبمیوه یک درمان جادویی نیست، اما می‌تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشد، به شرطی که در حد اعتدال مصرف شود، زیرا محتوای قند آن، فواید بالقوه آن را نفی نمی‌کند.

منبع: Naukatv.ru