دانشمندان کشف کرده‌اند که ذرات غبار کیهانی شناور در خلاء فضا، مانند کارخانه‌های شیمیایی میکروسکوپی عمل می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جواد؛ جواد فراهانی - یک مطالعه بین‌المللی که توسط دانشمندان دانشگاه هریوت-وات در ادینبورگ، با همکاری تیم‌هایی از آلمان و ایالات متحده انجام شده و در مجله اخترفیزیک منتشر شده است، نشان داده است که غبار کیهانی صرفاً یک ماده بی‌اثر نیست، بلکه یک کاتالیزور قدرتمند برای مولکول‌ها است که بر سرما و خلاء فضا غلبه می‌کند. این امر به مولکول‌های ساده کمک می‌کند تا ترکیبات پیچیده‌ای را تشکیل دهند که ممکن است بلوک‌های سازنده حیات باشند.

این مطالعه توضیح داد که واکنش‌های سطحی بین مولکول‌های فضایی رایج مانند دی‌اکسید کربن و آمونیاک فقط در حضور غبار مؤثر هستند و منجر به تشکیل کاربامات آمونیوم می‌شوند که از نظر شیمیایی شبیه اوره و سایر مولکول‌های زیستی است.

پروفسور مارتین مک‌کوک‌استرا، اخترشیمی‌دان، گفت: «گرد و غبار سطوحی را فراهم می‌کند که مولکول‌ها می‌توانند روی آنها با هم برخورد کنند تا واکنش نشان دهند و ترکیبات پیچیده‌تری تشکیل دهند. در برخی مناطق فضا، این شیمی غبار پیش‌نیاز تشکیل بلوک‌های سازنده مولکولی حیات است.»

در آلمان، تیم دکتر الکسی پوتاپوف از «ساندویچ‌های غبار» ساخته شده از لایه‌های نازک دی‌اکسید کربن و آمونیاک که توسط دانه‌های سیلیکات متخلخل از هم جدا شده‌اند، برای شبیه‌سازی غبار کیهانی استفاده کردند. هنگامی که نمونه‌ها در دمای -۲۶۰ درجه سانتیگراد منجمد و سپس تا -۱۹۰ درجه سانتیگراد گرم شدند، مولکول‌ها در سراسر لایه غبار واکنش نشان دادند و کاربامات آمونیوم تشکیل دادند، در حالی که این واکنش‌ها در غیاب غبار با همان راندمان رخ نمی‌دادند.

دکتر پوتاپوف خاطرنشان کرد که غبار کیهانی ریزمحیط‌هایی را فراهم می‌کند که به مولکول‌ها اجازه می‌دهد به اشکال پیچیده‌تری تکامل یابند و شیمی لازم برای تشکیل ترکیبات آلی را حتی در دما‌های بسیار پایین افزایش دهند.

دانشمندان اکنون قصد دارند بررسی کنند که آیا مولکول‌های دیگر نیز به همین روش تشکیل می‌شوند یا خیر و تأیید کنند که این شیمی ناشی از غبار در دیسک‌های پیش‌سیاره‌ای که سیارات جدید در آنها تشکیل می‌شوند، رخ می‌دهد.

منبع: ایندیپندنت

برچسب ها: فضا ، علوم فضایی ، حیات
