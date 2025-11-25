باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر دادستانی عمومی پاریس تأیید کرد که مقامات فرانسوی روز سهشنبه مردی را که گمان میرود آخرین مظنون انجام سرقت جواهرات مهم در موزه لوور باشد، دستگیر کردند.
به گزارش لو پاریزین، این دستگیری صبح سهشنبه توسط بازپرسان تیپ ضد باند پاریس و طبق حکم صادر شده توسط قضات تحقیق انجام شد.
این مظنون که از قبل برای پلیس شناخته شده بود، گمان میرود مستقیماً با سه مردی که قبلاً در رابطه با سرقت ۱۰۲ میلیون دلاری ۱۹ اکتبر متهم و بازداشت شده بودند، مرتبط باشد. همه آنها اهل حومه پاریس، اوبرویلیه، هستند یا در حال حاضر در آنجا ساکن هستند.
این مرد در ستاد پلیس پاریس بازداشت شد و به ظن «سرقت سازمانیافته» و «توطئه جنایی» تحت بازجویی قرار دارد.
دفتر دادستانی پاریس در بیانیهای اعلام کرد که علاوه بر دستگیری اصلی، سه نفر دیگر، دو مرد ۳۸ و ۳۹ ساله و دو زن ۳۱ و ۴۰ ساله، در منطقه پاریس بازداشت شدند.
اعتقاد بر این است که آنها بخشی از حلقه گستردهتر مظنون هستند و ممکن است عناصری از عملیات یا فرار را تسهیل کرده باشند.
بازرسان فرانسوی همچنان به جستجوی جواهرات مسروقه ادامه میدهند و در تلاشند تا افرادی را که ممکن است دستور این عملیات را داده یا تأمین مالی کرده باشند، شناسایی کنند.
در ۱۹ اکتبر، گروهی از سارقان یک کامیون مسروقه را در بیرون موزه لوور پارک کردند، از یک بالابر مبلمان برای رسیدن به طبقه اول استفاده کردند و به یکی از مجللترین اتاقهای موزه دستبرد زدند.
در عرض چند دقیقه، آنها با اسکوترهایی که جواهرات سلطنتی از جمله گردنبند زمرد و الماس که زمانی ناپلئون بناپارت به همسر دومش، ماری لوئیز اتریشی هدیه داده بود و نیمتاج متعلق به ملکه اوژنی، همسر ناپلئون سوم را با خود داشتند، فرار کردند.
منبع: آناتولی