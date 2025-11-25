 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم از غیرحضوری شدن مدارس و تغییر ساعت کاری ادارات استان در روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم، با اشاره به تداوم آلودگی هوا در استان، گفت: بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا که امشب با حضور آقای سامری معاون عمرانی استاندار و مسئولان مربوطه برگزار شد، تمام مقاطع تحصیلی استان قم—مدارس ابتدایی و دوره‌های متوسطه— در روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ غیرحضوری شد و فقط به‌صورت مجازی و از طریق پیامرسان «شاد» فعالیت خواهند کرد.
 
 رحمان‌نیای افزود: همچنین ادارات دولتی و دانشگاه‌های استان قم فردا با تأخیر و از ساعت ۸ صبح آغاز به کار می‌کنند.
 
معاون استاندار تأکید کرد که این تصمیمات با هدف حفظ سلامت شهروندان و کاهش مواجهه با آلودگی هوا اتخاذ شده است.
 
همشهریان محترم به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز چهارشنبه توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت فرمایند. 

منبع:استانداری قم

برچسب ها: تعطیلی مدارس قم ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
وضعیت هوای قم همچنان ناسالم
هوای قم ناسالم است
تکذیب شایعه تعطیلی مدارس قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گشایش یافت
صادرات فرش ایران به ۵۵ کشور دنیا
ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند
دیدار اهالی رسانه قم با خانواده شهید مختارزاده
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها
برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به میزبانی قم
پایان مسابقات کیک بوکسینگ IKN بانوان استان قم
تجمل‌گرایی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است
آخرین اخبار
تجمل‌گرایی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است
پایان مسابقات کیک بوکسینگ IKN بانوان استان قم
برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به میزبانی قم
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها
صادرات فرش ایران به ۵۵ کشور دنیا
دیدار اهالی رسانه قم با خانواده شهید مختارزاده
نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گشایش یافت
ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند
تاکید دولت بر حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی
غیرحضوری شدن مدارس و تغییر ساعت کاری ادارات قم