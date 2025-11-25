 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم از غیرحضوری شدن مدارس و تغییر ساعت کاری ادارات استان در روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم، با اشاره به تداوم آلودگی هوا در استان، گفت: بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا که امشب با حضور آقای سامری معاون عمرانی استاندار و مسئولان مربوطه برگزار شد، تمام مقاطع تحصیلی استان قم—مدارس ابتدایی و دوره‌های متوسطه— در روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ غیرحضوری شد و فقط به‌صورت مجازی و از طریق پیامرسان «شاد» فعالیت خواهند کرد.



رحمان‌نیای افزود: همچنین ادارات دولتی و دانشگاه‌های استان قم فردا با تأخیر و از ساعت ۸ صبح آغاز به کار می‌کنند.



معاون استاندار تأکید کرد که این تصمیمات با هدف حفظ سلامت شهروندان و کاهش مواجهه با آلودگی هوا اتخاذ شده است.



همشهریان محترم به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز چهارشنبه توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت فرمایند.

منبع:استانداری قم