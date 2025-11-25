سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه در بازدید میدانی از عملیات ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در روستای اجت، دستور توقف فوری این فعالیت‌ها را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه، ضمن بازدید و دهگردشی از روستای اجت سوادکوه نسبت به توقف فوری عملیات ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در این روستا تاکید نمود.

او افزود:در این بازدید که با هدف پایش و جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی صورت گرفت، موارد تخلف به طور دقیق بررسی و مستندسازی شد.

پورمند در حین این بازدید، با تأکید بر جدیت برخورد با متخلفان، دستور توقف فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالیت‌های ساختمانی غیرمجاز را صادر کرد.

او حفظ و صیانت از اراضی زراعی و باغی را از اولویت‌های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی عنوان کرد و هشدار داد با هرگونه تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز، برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

پورمند ادامه داد:بر اساس این گزارش، پرونده این تخلف برای پیگرد قانونی و اتخاذ تصمیمات نهایی، در دستور کار اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه قرار گرفته است.

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، قلع و قمع
خبرهای مرتبط
بازگشت ۴۲ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی تنکابن به چرخه تولید
دست‌درازی به زمین‌های نور بی‌پاسخ نماند
قلع‌ و قمع دیوارکشی‌ها و تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی در فریدونکنار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید ۲۱۰ هزار تن برنج سفید، ارمغان شالیزار‌های بابل برای ایرانیان
لکه‌گیری نهایی آتش‌سوزی‌ جنگل‌های مازندران در حال انجام است
دست‌درازی به زمین‌های نور بی‌پاسخ نماند
صادرات ۲۰ هزار تنی مرکبات و کیوی مازندران
آغاز مسابقات بین المللی تنیس در آمل
تلاش برای ثبات بازار نهاده‌ها؛ تصمیم‌گیری درباره گندم‌های آسیب‌دیده به نفع مردم و تولیدکنندگان
دستور توقف فوری ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در روستای اجت سوادکوه
آخرین اخبار
دستور توقف فوری ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در روستای اجت سوادکوه
لکه‌گیری نهایی آتش‌سوزی‌ جنگل‌های مازندران در حال انجام است
تلاش برای ثبات بازار نهاده‌ها؛ تصمیم‌گیری درباره گندم‌های آسیب‌دیده به نفع مردم و تولیدکنندگان
صادرات ۲۰ هزار تنی مرکبات و کیوی مازندران
آغاز مسابقات بین المللی تنیس در آمل
تولید ۲۱۰ هزار تن برنج سفید، ارمغان شالیزار‌های بابل برای ایرانیان
دست‌درازی به زمین‌های نور بی‌پاسخ نماند
تمهیدات ویژه مازندران برای توزیع آرد در پی افزایش مسافران
جاده‌های مازندران همچنان پرتردد؛ بیش از ۴۲ میلیون تردد ثبت شد