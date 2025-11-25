باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، امروز در جریان بازدید از سه شرکت تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تخصیص ارز، ثبت سفارش، نرخ ارز صادراتی و بازگشت ارز، افزود: برای شرکتهای فعال در مناطق ویژه اقتصادی باید رویههای مشخصی پیشبینی شود تا تولیدکنندگان بتوانند از طریق ایجاد «خطوط سبز» سریعتر ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
او بر ضرورت حمایت دولت از تولید مشترک و جذب سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: این رویکرد میتواند به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه روابط سیاسی با کشورهای دوست و همسو منجر شود.
قنبری تأکید کرد: ارز مورد نیاز صنایع باید با اولویت تخصیص داده شود تا وابستگی کشور به واردات کاهش یابد.
او از رایزنیهای وزارت امور خارجه با بانک مرکزی، سازمان سرمایهگذاری خارجی و وزارت اقتصاد در این زمینه خبر داد. و تأمین ارز واحدهای تولیدی را از اولویتهای کاری خود دانست .
او افزود: میزان و منبع ارز مورد نیاز شرکتها تعیینکننده روند تخصیص خواهد بود، اما حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در صدر برنامهها قرار دارد.
او همچنین با اشاره به سیاستهای دولت در زمینه تسهیل سرمایهگذاری، خاطرنشان کرد: پایبندی به حقوق قانونی سرمایهگذاران و اجرای تعهدات پیشبینیشده در قوانین، از اصولی است که دولت بر آن تأکید دارد و سرمایهگذاران میتوانند با اطمینان از حمایتهای قانونی، فعالیت تولیدی خود را بدون وقفه ادامه دهند.