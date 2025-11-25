باشگاه خبرنگاران جوان - میگل دیاز کانل، رییس جمهور کوبا، در جریان بازدید از بخشهای مختلف چهل و یکمین نمایشگاه بینالمللی هاوانا، با حضور در پاویون جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قدیر قیافه نایب رییس اتاق ایران و ذبیحالله نادری سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوبا قرار گرفت و از توانمندیهای تولیدی، صنعتی و صادراتی شرکتهای ایرانی حاضر در این رویداد بازدید کرد.
در این بازدید، رییس جمهور کوبا ضمن گفتوگو با نمایندگان شرکتهای ایرانی، در جریان جزئیات محصولات، خدمات و ظرفیتهای صنعتی و صادراتی کشورمان قرار گرفت.
او ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه و برگزاری همایشهای تجاری، زمینهساز ارتقای همکاریهای مشترک، توسعه روابط اقتصادی و شناسایی فرصتهای تازه برای تجارت دوجانبه میان ایران و کوبا باشد.
میگل دیاز کانل همچنین تاکید کرد که دولت کوبا از گسترش مبادلات اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک میان دو کشور حمایت میکند.
پاویون جمهوری اسلامی ایران با مشارکت شرکتهای فعال در حوزههای پتروشیمی، صنایع غذایی، تجهیزات صنعتی، پوشاک، خدمات بازرگانی و نهادهای اقتصادی کشور برپا شده است و بازدید رئیسجمهور کوبا نشان دهنده توجه ویژه دولت این کشور به ظرفیتهای همکاری با ایران در حوزههای مختلف است.
رئیسجمهور کوبا در بازدید از غرفه یکی از شرکتهای ایرانی تولیدکننده پمپ، به همراهان خود تاکید کرد که زمینه ملاقات مسئولان این شرکت با انستیتو منابع آب کوبا و وزیر تجارت خارجی به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای فنی آن فراهم شود.
میگل دیاز کانل همچنین در بازدید از غرفههای شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی ایران نیز از آنها دعوت کرد تا بازدیدهایی از فروشگاههای زنجیرهای کوبا داشته باشند و برای عرضه محصولات خود در این فروشگاهها برنامهریزی کنند. او همچنین در گفتوگو با تولیدکنندگان کفش ایرانی نیز پیشنهاد داد تا با شرکتهای کوبایی وارد مذاکره شوند و شیوههای همکاری مشترک را شناسایی نمایند.
رئیسجمهور کوبا، سند امضا شده بین سازمان غذا و داروی ایران و کوبا را مدل مناسبی برای تسری به سایر بخشهای همکاریهای اقتصادی مشترک دانست.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز که رئیسجمهور کوبا را در بازدید از پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی هاوانا همراهی میکرد، با تمجید از همکاریهای کوبا در تامین واکسن در دوران پاندمی کرونا، گفت: در اتاق بازرگانی ایران تلاش میکنیم تا با ایجاد شناخت دقیقتر از بازار کوبا برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران، زمینه گسترش حضور محصولات ایرانی در کوبا را فراهم کنیم.
حسنزاده، عدم آشنایی دقیق فعالان اقتصادی از نیازها و مقررات کشور مقصد را مانع بزرگ افزایش تبادلات تجاری دانست و به رئیسجمهور کوبا تاکید کرد که تمهیدات لازم برای به اشتراکگذاری اطلاعات و زمینهسازی جهت آشنایی بیشتر بازرگانان دو کشور با ظرفیتها و نیازهای یکدیگر اندیشیده شود.
صمد حسنزاده از حوزههایی نظیر دارو و تجهیزات پزشکی، گردشگری، کشت فراسرزمینی و صنعت و معدن به عنوان حوزههای جذاب برای گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و کوبا نام برد.
قدیر قیافه، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به فعالیتها و ظرفیتهای دو کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی، ابراز امیدواری کرد که با تمرکز بر حوزه معدن، حجم تبادلات تجاری ایران و کوبا در یک افق پنج ساله، به سالانه یک میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
حجم تجارت بین ایران و کوبا نیز اگرچه در سالهای اخیر به طور پیوسته در حال افزایش بوده است، اما در حد انتظارات و ظرفیتهای بالقوه دو کشور نیست. در سال ۲۰۲۳ حجم تجارت دوجانبه ایران و کوبا بالغ بر ۲۱۸ میلیون دلار ارزیابی شده است که هر چند این رقم نشاندهنده رشد قابل توجه نسبت به سالهای قبل است، اما امکان افزایش آن به میزانی بسیار بالاتر نیز وجود دارد.
صادرات اصلی ایران به کوبا شامل محصولات نفتی، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی و مواد غذایی نظیر برنج، گندم، گوشت مرغ و دانههای روغنی است. واردات اصلی کوبا از ایران نیز شامل دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات فنی و مهندسی است.
منبع: اتاق بازرگانی