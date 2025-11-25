باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نواف سلام، نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه گفت لبنان با «جنگ فرسایشی» رو‌به‌رو است و خواستار اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی لازم برای مقابله با هرگونه تشدید احتمالی تنش توسط اسرائیل شد.

سلام پس از بازدید از بندر بیروت در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ما در جنگی هستیم که سرعت آن رو به افزایش است و به شکل یک جنگ فرسایشی یک طرفه توسط اسرائیل درآمده است.»

او در اظهارات خود که توسط خبرگزاری دولتی NNA نقل شده است، افزود: «ما برای بسیج حمایت بیشتر اعراب و بین‌المللی برای توقف این حملات و فشار برای عقب‌نشینی اسرائیل تلاش خواهیم کرد.»

روز یکشنبه، در حمله هوایی اسرائیل به هیثم طباطبایی، فرمانده ارشد حزب‌الله در جنوب بیروت پنج نفر شهید و ۲۸ نفر دیگر زخمی شدند.

تنش‌ها در جنوب لبنان هفته‌هاست که در حال افزایش است و ارتش اسرائیل حملات هوایی تقریباً روزانه خود را در داخل خاک لبنان تشدید کرده و ادعا می‌کند که اعضای حزب‌الله و زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

به گفته وزارت بهداشت لبنان، از زمان اجرای توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، حداقل ۳۳۱ نفر در اثر آتش اسرائیل شهید و ۹۴۵ نفر زخمی شده‌اند.

