نخست وزیر لبنان می‌گوید که کشورش با «جنگ فرسایشی» رو‌به‌رو است و برای تشدید احتمالی تنش توسط اسرائیل آماده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نواف سلام، نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه گفت لبنان با «جنگ فرسایشی» رو‌به‌رو است و خواستار اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی لازم برای مقابله با هرگونه تشدید احتمالی تنش توسط اسرائیل شد.

سلام پس از بازدید از بندر بیروت در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ما در جنگی هستیم که سرعت آن رو به افزایش است و به شکل یک جنگ فرسایشی یک طرفه توسط اسرائیل درآمده است.»

او در اظهارات خود که توسط خبرگزاری دولتی NNA نقل شده است، افزود: «ما برای بسیج حمایت بیشتر اعراب و بین‌المللی برای توقف این حملات و فشار برای عقب‌نشینی اسرائیل تلاش خواهیم کرد.»

روز یکشنبه، در حمله هوایی اسرائیل به هیثم طباطبایی، فرمانده ارشد حزب‌الله در جنوب بیروت پنج نفر شهید و ۲۸ نفر دیگر زخمی شدند.

تنش‌ها در جنوب لبنان هفته‌هاست که در حال افزایش است و ارتش اسرائیل حملات هوایی تقریباً روزانه خود را در داخل خاک لبنان تشدید کرده و ادعا می‌کند که اعضای حزب‌الله و زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

به گفته وزارت بهداشت لبنان، از زمان اجرای توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، حداقل ۳۳۱ نفر در اثر آتش اسرائیل شهید و ۹۴۵ نفر زخمی شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نواف سلام ، نخست وزیر لبنان
خبرهای مرتبط
آمریکا با ادعای حق دفاع از خود، حمله اسرائیل به لبنان را توجیه کرد
سازمان ملل:
حملات اسرائیل به لبنان از زمان آتش‌بس تاکنون حداقل ۱۲۷ غیرنظامی را کشته است
آماده‌باش گسترده ارتش رژیم صهیونیستی در مرز شمالی پس از ترور فرمانده حزب‌الله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۱۸ سال پس از مرگ؛ ترور عرفات تایید شد
گروسی به رغم تصویب قطعنامه ضدایرانی آژانس: خواهان تعامل کامل با ایران هستیم
سناتور راست افراطی استرالیا، با پوشیدن برقع در سنا جنجال آفرید
انتخابات عراق و تاثیر آن بر روابط تهران-بغداد
وحشت اسرائیل از پاسخ مشترک: انصارالله وارد میدان می‌شوند؟
سیل ویرانگر در کرانه باختری و غزه؛ وخامت اوضاع آوارگان در چادر‌ها
آمریکا با ادعای حق دفاع از خود، حمله اسرائیل به لبنان را توجیه کرد
وضعیت پرالتهاب و تنش‌های فرقه‌ای در حمص سوریه
بهای آزادی رسانه: معامله‌ای کثیف در قلب تل‌آویو
ترامپ رسما تروریستی اعلام کردن اخوان‌المسلمین را آغاز کرد
آخرین اخبار
بیروت: لبنان با «جنگ فرسایشی» روبرو است
فرانسه آخرین مظنون سرقت ۱۰۲ میلیون دلاری جواهرات لوور را دستگیر کرد
کاخ سفید: جزئیات حساس طرح صلح اوکراین نیازمند مذاکرات بیشتر است
کاخ سفید پس از افشای طرح صلح آمریکا در مورد اوکراین با بحران روبرو شد
سوئد خواهان سامانه‌های تسلیحاتی دوربرد با قابلیت حمله به داخل خاک روسیه است
ژاپن پس از شناسایی پهپاد مشکوک چینی، جت‌های جنگنده خود را به پرواز درآورد
حماس جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را بازمی‌گرداند
«مرکز انسان‌دوستانه غزه» بخشی از طرح مشترک آمریکایی-صهیونیستی برای کشتار جمعی غیرنظامیان
۱۸ سال پس از مرگ؛ ترور عرفات تایید شد
اوکراین مدعی هدف قرار دادن پالایشگاه نفت روسیه شد
نارضایتی اکثر لاتین تبار‌ها از سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی ترامپ
حملات اسرائیل به لبنان از زمان آتش‌بس تاکنون حداقل ۱۲۷ غیرنظامی را کشته است
تنها پالایشگاه نفت صربستان به دلیل تحریم‌های ضدروسی آمریکا با تعطیلی رو‌به‌رو است
هشدار حماس نسبت به وقوع فاجعه در غزه
یورش شبه‌نظامیان سوری به تجمع علویان در لاذقیه
مسکو آماده مذاکره درباره طرح صلح ترامپ
گزارش سازمان ملل: جنگ غزه دهه‌ها پیشرفت اقتصادی فلسطین را نابود کرد
گروسی به رغم تصویب قطعنامه ضدایرانی آژانس: خواهان تعامل کامل با ایران هستیم
سودان آتش‌بس ۳ ماهه حمیدتی را نمایش سیاسی خواند
سیل ویرانگر در کرانه باختری و غزه؛ وخامت اوضاع آوارگان در چادر‌ها
کرملین: مسکو هنوز هیچ طرح به‌روز شده‌ای درباره اوکراین دریافت نکرده است
عراق با جدیت به ساخت دیوار در مرز با سوریه ادامه می‌دهد
سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان به ترکیه برای حضور در نشست ایکو
مذاکرات وزیر ارتش آمریکا با مقامات روس در ابوظبی
اکسیوس: ترامپ قصد دارد مستقیماً با مادورو گفت‌و‌گو کند
سناتور راست افراطی استرالیا، با پوشیدن برقع در سنا جنجال آفرید
وحشت اسرائیل از پاسخ مشترک: انصارالله وارد میدان می‌شوند؟
آماده‌باش گسترده ارتش رژیم صهیونیستی در مرز شمالی پس از ترور فرمانده حزب‌الله
مکرون: روسیه تهدید اصلی اروپاست
بهای آزادی رسانه: معامله‌ای کثیف در قلب تل‌آویو