معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران گفت: در شرایطی هستیم که لایه ارتفاعی و عمق اختلاط هوا بسیار پایین آمده و حتی یک عامل تشدیدکننده مانند پسماندسوزی می‌تواند در آلودگی تاثیر زیادی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید بشیری روز سه‌شنبه در نشست بررسی نحوه اجرای مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا با اشاره به شدت گرفتن پدیده اینورژن (وارونگی دما) در تهران اظهار کرد: به دلیل پایداری وضعیت آب و هوایی، آلودگی از هر پهنه‌ای از بخش‌های غربی یا جنوبی و حتی نقاط مختلف درون شهری می‌تواند اثرگذاری داشته باشد و ما باید پیش‌بینی لازم را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که پدیده وارونگی تشدید شده است همه دستگاه‌ها موظف هستند تا با هماهنگی کامل و به صورت عملی و جدی در راستای اقدامات موثر در راستای کاهش آلودگی هوا، وارد میدان شوند. بازدید‌های مرتبط با موضوع کاهش آلودگی هوا به‌صورت مستمر و منظم با حضور اعضا برگزار و پیگیری می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران ادامه داد: تکالیف در مصوبات کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران به طور کامل مشخص است و البته که استان تهران به‌دلیل وسعت و گستردگی پهنه‌ها شرایط خاصی دارد و نیازمند اقدام مشترک، سریع و هماهنگ است.

بشیری همچنین با اشاره به اهمیت رسیدگی به اجرای صحیح مصوبات ترافیکی در این ایام خاطرنشان کرد: ما باید اقدامات عملیاتی مشخص را به صورت جدی دنبال کنیم و اجرای صحیح مصوبات این کارگروه را بر مبنای جمع‌بندی امروز، بر محور اقدام و نتیجه پیش ببریم.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران نسبت به همراهی مدیران و دستگاه‌ها ابراز امیدواری کرد و افزود: اجرای مصوبات کارگروه اضطرار باید جدی گرفته شود و لازم است با همکاری همه دستگاه‌ها بتوانیم اقدامات موثر را در جهت کاهش آلودگی هوای شهر تهران اجرایی کنیم.

منبع: روابط‌عمومی فرمانداری تهران

