باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی فوتبال سیدبندی نهایی جام جهانی ٢٠٢۶ را به طور رسمی و نهایی اعلام کرد. تیم ملی فوتبال ایران در سید دوم این رقابتها قرار گرفته است. قرعهکشی جام جهانی چهاردهم آذر برگزار میشود.
سید یک: کانادا، مکزیک، آمریکا، اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیک، آلمان
سید دو: کرواسی، مراکش، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، ژاپن، سنگال، ایران، کره جنوبی، اکوادور، اتریش، استرالیا
سید سه: نروژ، پاناما، مصر، الجزایر، اسکاتلند، پاراگوئه، تونس، ساحل عاج، ازبکستان، قطر، عربستان، آفریقای جنوبی
سید چهار: اردن، کیپ ورد، غنا، کوراسائو، هائیتی، نیوزیلند + شش تیم انتخابی دور پلیآف رقابتهای انتخابی جام جهانی
منبع: ایسنا