باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیر سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان با اعلام این خبر گفت: این رزمایش صبح سهشنبه ۴ آذر با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی آغاز شد و بهصورت همزمان شهرهای زاهدان، ایرانشهر، چابهار و سراوان را تحت پوشش قرار داد.
مصطفی صباغی با بیان اینکه این طرح بر پایه حضور میدانی و همکاری مستقیم دستگاهها با تولیدکنندگان اجرا میشود، افزود: در زاهدان نیز رزمایش در سه شهرک صنعتی جاده میرجاوه، کامبوزیا و کارگاهی برگزار شد و برنامه رسمی از شهرک صنعتی جاده میرجاوه آغاز گردید.
وی ادامه داد: در قالب این رزمایش، کلینیک تخصصی سیار رفع موانع تولید با حضور کارشناسان حقوقی، مالیاتی، بانکی، بیمهای، محیطزیست، استاندارد و حوزههای دانشبنیان راهاندازی شد تا مسائل واحدهای صنعتی بهصورت فوری بررسی و برای بخش زیادی از آنها راهکار عملی ارائه شود.
این مسئول اظهارداشت: بسیاری از چالشهایی که نیازمند هماهنگی چند دستگاه بود در محل و با حضور کارشناسان مرتبط بررسی شد؛ اقدامی که به گفته او، سرعت رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان را بهطور چشمگیری افزایش داد.
مدیر سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن تأکید کرد: این رزمایش علاوه بر احصای موانع تولید، زمینه ارتباط مستقیم و بیواسطه صنعتگران با مسئولان استانی را فراهم کرد و نتایج آن در قالب گزارشهای دقیق برای تصمیمگیری در سطوح بالاتر به ستادهای استانی و ملی ارسال خواهد شد.
صباغی ابراز امیدواری کرد: استمرار این رزمایشها بتواند گام مؤثری در مسیر توسعه صنعتی استان، تقویت ظرفیت تولید و حمایت عملی از فعالان اقتصادی باشد.
