تیم فوتبال الوحده امارات در هفته پنجم لیگ نخبگان برابر السد به پیروزی رسید و با یک بازی بیشتر نسبت به الهلال به صدر جدول رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های الوحده امارات و السد قطر از ساعت ۱۹:۳۰ در چارچوب هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب آسیا به مصاف هم رفتند.

در این دیدار کلاودینیو در دقیقه ۳+۴۵ السد را یک بر صفر جلو انداخت، اما الوحده با یک کامبک به بازی برگشت.

دوشان تادیچ در دقایق ۵۵ و ۶۷ دروازه السد را باز کرد تا الوحده ۲ بریک جلو بیفتد. کاندو در دقیقه ۸۷ برای سومین بار دروازه السد را باز کرد تا شاگردان ژوزا مورایس در آستانه یک برد مهم قرار بگیرند.

الوحده در نهایت با نتیجه ۳ بر یک السد را شکست داد. الوحده با این برد با ۱۳ امتیاز از ۵ بازی و با یک بازی بیشتر نسبت به الهلال، به صورت موقت به صدر جدول صعود کرد.

السد هم ۲ امتیازی ماند و در رده دهم جدول ۱۲ تیمی لیگ نخبگان منطقه غرب آسیا قرار گرفت.

در آخرین بازی هفته پنجم لیگ نخبگان در منطقه غرب آسیا، الهلال از ساعت ۲۱:۴۵ به مصاف الشرطه می‌رود. الهلال در صورت پیروزی به صدر جدول برمی‌گردد.

منبع: ایرنا