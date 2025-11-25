آریا یوسفی به‌عنوان بهترین بازیکن تقابل سپاهان ایران و الحسین اردن در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الحسین اردن عصر چهارشنبه پنجم آذر، در قالب پنجمین دیدار از مرحله گروهی مسابقات لیگ‌قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۰۰ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان در برابر یکدیگر قرار گرفتند.

پس از پایان این تقابل، آریا یوسفی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به‌عنوان بهترین بازیکن دیدار تیم‌های آخال ترکمنستان و سپاهان ایران انتخاب شد.

مدافع‌کناری سپاهانی‌ها که فقط ۴۵ دقیقه بازی کرد، در نیمه‌اول موفق شد گل نخست این تیم را به‌ثمر رساند که زمینه‌ساز پیروزی دو بر صفر طلایی‌پوشان مقابل الحسین شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سپاهان اصفهان ، الحسین ، اردن ، لیگ قهرمانان آسیا
