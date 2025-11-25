بنفیکا موفق شد میزبانش آژاکس هلند را شکست دهد اما گالاتاسرای در خانه شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا از ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه با برگزاری دو دیدار همزمان آغاز شد.

بنفیکا در استادیوم یوهان کرویف آرنا میهمان آژاکس بود و در نهایت با نتیجه ۲-۰ به پیروزی رسید. ساموئل دال در دقیقه ۶ و لیاندرو باریرو در دقیقه ۹۰، گل‌های بنفیکا را در این مسابقه به ثمر رساندند. این نخستین پیروزی عقاب‌ها در اروپا از زمان استخدام ژوزه مورینو بود.

بنفیکا هم‌اکنون با سه امتیاز، در رتبه بیست و هشتم جدول لیگ قهرمانان قرار دارد و امیدهایش برای حضور در پلی‌آف را هنوز از دست نداده است. در سمت مقابل، آژاکس به روند فوق ضعیف خود در فصل جاری ادامه داد و با پنج شکست در پنج بازی، در قعر جدول و رتبه سی و ششم ایستاده است.

در دیگر دیدار همزمان، گالاتاسرای که از چهار بازی قبلی سه برد و یک شکست داشت و نتایج خوبی گرفته بود، در استانبول با یک گل مغلوب سنت ژیلواز بلژیک شد. پرومیس دیوید تک گل این بازی را به ثمر رساند تا تیم بلژیکی ۶ امتیازی شود و گالاتاسرای که نبود ویکتور اوسیمن مصدوم برایش در این بازی گران تمام شد، همان ۹ امتیاز باقی بماند.