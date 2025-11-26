باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس قدرت الله ولدی در آیین افتتاح سرای دانشجویی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی با حضور معاون وزیر علوم اظهارداشت: شهرستان بروجرد با دارا بودن ظرفیت‌های گردشگری، صنایع دستی، کشاورزی و صنایع می‌تواند به قطب اقتصادی در منطقه تبدیل شود.

وی تصریح کرد: این شهرستان با دارا بودن ۴۰ درصد صنایع استان و ۳۵ درصد زیرساخت‌های گردشگری و میراث فرهنگی، می‌تواند به عنوان یکی از قطب‌های اصلی توسعه اقتصادی استان زمینه اشتغال را فراهم کند.

وی با اشاره به سند توسعه استان و طرح‌های پیشران توسعه لرستان نیز اظهار داشت: با همت استاندار سخت کوش لرستان، برنامه راهبردی و سند عملیاتی استان تهیه و ۱۷ پروژه پیشران در شهرستان بروجرد نیز در نظر گرفته شده است.

ولدی در ادامه با اشاره به شهر ملی ورشو نیز گفت: در حوزه صنایع دستی نیز بروجرد به عنوان شهر ملی ورشو است و جهانی شدن این مهم نیازمند علمی شدن آن است.

وی اضافه کرد: دانشگاه آیت الله بروجردی به عنوان یک قطب علمی می‌تواند در راستای ایجاد زیرساخت‌های علمی و آکادمیک در مسیر جهانی شدن صنعت ورشو بروجرد گام‌های خوبی بردارد.

منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان