باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بررسی ها نشان می دهد که بدلیل عدم بارش، تعدادی از کشاورزان اقدام به کشت نکردند که براین اساس وضعیت کشت دیم مناسب نیست و با استمرار این روند، کشت در برخی استان ها تمام شده یا در حال اتمام است.

به گفته وی، در استان های مرکزی بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد کاشت انجام شده و مابقی طی روزهای آتی تمام می شود، همچنین کشاورزان غرب و جنوب شرق فصل کاشت شروع شده و در این مناطق وضعیت دیم خوب نیست که براین اساس باید از محصول دیم به مقدار زیادی چشم پوشی کرد.

هاشمی ادامه داد: بنابر آمار آب پشت سدها به کمترین میزان خود در چند سال گذشته رسیده و از طرفی آبی برای تخصیص از سوی وزارت نیرو وجود ندارد و آبی که برای این بخش وجود دارد، باید از سوی وزارت نیرو مدیریت شود تا حداکثر بهره وری برای ۲ محصول گندم و جو انجام شود تا بخشی از کسری گندم دیم پوشش داده شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با گلایه مندی نسبت به وضعیت تامین سوخت بیان کرد: از ستاد سوخت و مبارزه با قاچاق سوخت گلایه دارم چراکه کشاورز برای سوخت چاه و پمپ نیاز به سوخت دارد و از طرفی کشاورز قاچاقچی نیست که سهمیه سوخت کم می کنند که با وجود تمامی مشکلات عادلانه نیست که در خصوص تامین گازوئیل در تنگنا قرار دهیم.

به گفته وی، در ارتباط با کودهای فسفاته و پتاسه بدلیل وارداتی بودن مشکل داریم و در خصوص کود اوره، پتروشیمی ها باید گشایشی داشته باشند تا بخشی از کسری جبران شود.

هاشمی با بیان اینکه کاهش تولید گندم ناشی از شرایط خشکسالی و سطح کشت گندم دیم است، گفت: اگر استان های باقی مانده در ارتباط با کشت دیم بارش هایی داشته باشند تا جبران کاهش سطح کشت شود.