رئیس هیئت کاراته شهرستان میناب از درخشش دو ورزشکار مینابی در مسابقات جام قهرمان باشگاهی سبک Ski به میزبانی استان سیستان و بلوچستان خبر داد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان-نجفی؛ جابر پریتقی گفت: این مسابقات با شرکت بیش از ۲۰۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور، ازجمله زاهدان، زابل، یزد، کرمان و هرمزگان در شهر زاهدان برگزار گردید که نشان‌دهنده علاقه و استقبال چشمگیر از این رشته ورزشی است.

وی افزود: شهرستان میناب با اعزام دو بازیکن به نام‌های آیدا رنجبری و مائده محمودی موفق به کسب نتایج درخشانی شدند.

آیدا رنجبری با عملکردی قابل‌توجه، مقام اول این دوره از مسابقات را به دست آورد و توانایی خود را به‌خوبی به نمایش گذاشت. همچنین مائده محمودی نیز با تلاش و پشتکار، موفق به کسب مقام سوم شد.