فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با توجه به افزایش دوباره آتش سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع کشور نسبت به نقش ۷۰ درصدی عوامل انسانی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا رستگار گفت: طی سال‌های گذشته با صدور هشدار‌های مکرر و همکاری دستگاه‌ها و فعالان محیط زیست، میزان آتش‌سوزی‌ها کاهش یافته بود، اما متأسفانه در روز‌های اخیر شاهد وقوع چندین مورد آتش‌سوزی بوده‌ایم که تهدیدی جدی برای اکوسیستم‌ها و حیات‌وحش محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد آتش‌سوزی‌ها ناشی از عوامل انسانی است، افزود: کاهش بارندگی، خشک شدن پوشش گیاهی و وزش باد شدید، احتمال بروز و گسترش آتش را افزایش داده است. بی‌توجهی به خاموش کردن کامل آتش پس از استفاده، از مهم‌ترین دلایل وقوع این حوادث است.

وی تأکید کرد: رهاسازی زباله به‌ویژه مواد پلاستیکی و قطعات شیشه‌ای در طبیعت بسیار خطرناک است؛ چراکه این مواد می‌توانند زیر نور خورشید مانند ذره‌بین عمل کرده و موجب شروع آتش شوند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش مهم مردم در پیشگیری از حوادث، خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است. طبیعت بکر ایران، به‌خصوص مناطق تحت مدیریت سازمان، میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده است که ممکن است با کوچک‌ترین بی‌توجهی از بین برود.

وی با قدردانی از مشارکت نیرو‌های مردمی و دستگاه‌های امدادی در مهار آتش‌سوزی‌های اخیر، از شهروندان خواست در این ایام از روشن کردن آتش در مناطق چهارگانه تحت حفاظت به‌طور کامل خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق، خونسردی خود را حفظ کرده و به سرعت با شماره‌های ۱۲۵، ۱۵۴۰ یا ۱۵۰۴ تماس گرفته و موقعیت دقیق محل را گزارش دهند.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست ، آتش سوزی جنگل‌ها
