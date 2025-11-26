موسیقی درمانی آموزشی اثربخش برای دانش آموزان طیف اتیسم

باشگاه خبرنگاران جوان - اقبال خانی اظهار داشت: ۴۸ دانش آموز دختر و پسر در مدرسه تخصصی اتیسم پویان شهرستان سنندج در دو دوره تحصیلی آمادگی وابتدایی و در ۱۲ کلاس درس آموزشی نوین ومتفاوت در قالب موسیقی درمانی و استفاده از ساز‌های سنتور و دف دریافت می‌کنند.

اقبال خانی گفت: لازم است به صورت ویژه روی برنامه ریزی آموزشی دانش آموزان طیف اوتیسم کار شود تا این دانش آموزان روند آموزشی متفاوتی داشته باشند و در این خصوص استفاده از موسیقی و موسیقی درمانی می‌تواند بر کاهش اضطراب، افزایش تعامل چشمی و بهبود مهارت‌های زبانی در کودکان اتیسم نقش مهمی ایفا کند.

وی اضافه کرد: موسیقی درمانی یکی از رویکرد‌های نوین و موثر در بهبود مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی و هیجانی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و دیگر اختلالات رشدی است که در قالب بازی و تجربه‌ی موسیقی انجام می‌شود، در این زمینه تحقیقات بسیاری انجام شده واین مسئله به اثبات رسیده است.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان تصریح کرد: به‌کارگیری ساز‌های ایرانی مانند سنتور و دف نیز با توجه به لطافت صدا و ریتم منظم آنها، باعث ایجاد احساس آرامش و مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های گروهی شده است.

وی در ادامه گفت: موسیقی‌درمانی محیطی لذت‌بخش و انگیزشی برای کودکان فراهم می‌آورد که در آن می‌توانند احساسات خود را ابراز کنند و از طریق صدا و حرکت، تجربه‌ای متفاوت از ارتباط با دیگران داشته باشند.

خانی اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری ۱۳۸ دانش آموز دارای اختلال اتیسم در دوره‌های مختلف تحصیلی از آموزش وپرورش استثنایی استان خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی وتوانبخشی دریافت می‌کنند

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان عنوان کرد: این دانش آموزان در ۱۴ مدرسه استثنایی ویک مدرسه مستقل اتیسم در دوره‌های تحصیلی پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه دوره اول متوسطه پیش حرفه‌ای ودوره دوم کار دانش خاص در حال تحصیل می‌باشند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: علمی وبروز شدن سنجش تخصصی، آگاه سازی والدین، هماهنگی وهمیاری ادارات وسازمان‌های همسو از جمله شبکه بهداشت وبهزیستی باعث شده تا بسیاری از این کودکان در زمان طلایی شناسایی و خدمات تخصصی ومورد نیاز را از مدارس استثنایی استان دریافت نمایند.

منبع؛ روابط عمومی اداره آموزش وپرورش استثنایی کردستان