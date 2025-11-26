باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «پزشک دربار» داستان زندگی دختری سخت کوش و با استعداد به نام "تان یون شیان" است که علم پزشکی را از اجدادش به ارث برده، اما به خاطر این که حکومت زنان را از فعالیت در حوزه پزشکی، فراگیری علم پزشکی و طبابت منع می کند، تصمیم می‌‌گیرد مخفیانه در رشته پزشکی تجربه کسب کند.

او با علاقه زیاد به علم پزشکی سعی دارد بر تمام موانع و مشکلات بر سر راهش غلبه کند، اما همه چیز آن جایی سخت می شود که با شخص امپراطور دیدار می کند و...

«پزشک دربار» از تولیدات تلویزیونی کشور چین است و لی کوک لپ آن را کارگردانی کرده است. لیو شیشی، والاس هو، هوانگ شوان، دنگ لی مین، یوان ون کانگ و لی چنگ یوان در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سریال «پزشک دربار» از پنجشنبه ۶ آذرماه، هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سلامت پخش می شود.