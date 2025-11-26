باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش _ سردار "سهام صالحی" فرمانده انتظامی استان امروز در جلسه شورای عمومی با حضور سردار "احمدرضا رادان" فرمانده کل انتظامی کشور همکاری مردم را عامل اصلی در تأمین امنیت استان دانست.
وی در خصوص اقدامات پلیس در استان افزود: خوشبختانه با تلاشهای مستمر و همکاری مردم عزیز استان، اقدامات پلیس در راستای حفظ امنیت و کاهش جرائم، بهویژه در زمینه سرقتها و جرائم مواد مخدر، نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.
صالحی بیان داشت: در حوزه سرقتها، نسبت به سال گذشته شاهد کاهش چشمگیر بودهایم و کشف سرقتها نیز نسبت به گذشته ۲۵ درصد بهبود و همچنین در بحث مبارزه با مواد مخدر، آمار توقیف معتادان و دستگیری باندهای توزیع مواد مخدر در استان به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: تلاشهای فرماندهی انتظامی استان در جهت ارتقای امنیت استان و حفظ آرامش مردم، از جمله در حوزه سرکشی به خانوادههای شهدا و رسیدگی به مشکلات آنان، از اولویتهای اصلی بوده است.
این مقام ارشد انتظامی استان گفت: امسال نیز با افزایش ۷۲ درصدی در کشف سرقتها و ۴۴ درصدی در سرکشی به خانواده شهدا، وضعیت امنیتی استان بهبود چشمگیری یافته است.
سردار صالحی همچنین به پروژههای توسعهای انتظامی اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، پروژههای مختلفی برای بهبود وضعیت مسکن و رفاه کارکنان انتظامی در استان اجرا شده است که این پروژهها با هدف افزایش رضایت کارکنان و بهبود عملکرد پلیس در استان به بهرهبرداری میرسند.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: تمام این دستاوردها در سایه همدلی و همکاری مردم استان با پلیس به دست آمده است و ما امیدواریم این روند بهبود داشته باشد و در آینده نیز اقدامات پیشگیرانه و امنیتی را به گونهای توسعه دهیم که مردم در آرامش و امنیت کامل زندگی کنند.