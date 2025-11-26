رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به ارتباط بین معتادان و شبکه‌های توزیع بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های نگهداری معتادان در گیلان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کل انتظامی کشور امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) در کمیسیون عملیات ویژه مبارزه با مواد مخدر گیلان که در سالن شهید سلیمانی در جمع مسئولان انتظامی استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به تلاش‌های صورت گرفته در انتظامی و مرزبانی استان اشاره کرد و اقدامات فرماندهی انتظامی گیلان در زمینه ارتقای امنیت، بهبود معیشت کارکنان و نوسازی رده‌ها از جمله ساخت ساختمان جدید پلیس مبارزه با مواد مخدر را قابل تقدیر دانست.

او مواد مخدر را یکی از معضلات ۴ دهه اخیر کشور برشمرد و گفت: مبارزه جدی با خرده‌فروشان و جمع‌آوری معتادان متجاهر دو مطالبه اصلی مردم و از اولویت‌های فرماندهی کل انتظامی کشور است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با تأکید بر ارتباط مستقیم میان معتادان متجاهر و شبکه‌های توزیع، خواستار همکاری و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول به ویژه استانداری برای توسعه ظرفیت‌های نگهداری معتادان شد.

سردار کاکاوند همچنین با اشاره به افزایش قیمت مواد مخدر و مدیریت توزیع از سوی قاچاقچیان در آن سوی مرزها؛ تقویت اشراف اطلاعاتی را لازمه موفقیت در این حوزه اعلام کرد و افزود: روش‌های گذشته دیگر کارایی قبل را ندارد و باید از ظرفیت منابع، سامانه‌ها و تخلیه اطلاعاتی متهمان به‌صورت هوشمندانه بهره گرفت.

سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کل انتظامی کشور

او همچنین بر لزوم کنترل هدفمند در مرزها، شناسایی گلوگاه‌ها، پردازش اطلاعات و تقویت مهارت نیرو‌های عملیاتی تأکید و تصریح کرد: پلیس باید با اشرافیت، تردد‌های مشکوک را شناسایی و متوقف کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کل انتظامی کشور ابراز امیدواری کرد؛ با تعامل، همپوشانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند مبارزه با مواد مخدر با قوت بیشتری ادامه یابد.

در پایان این مراسم از تلاش‌های ۵ ساله سرهنگ علی احمدپور در حوزه مبارزه با مواد مخدر قدردانی شد.

