باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کل انتظامی کشور امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) در کمیسیون عملیات ویژه مبارزه با مواد مخدر گیلان که در سالن شهید سلیمانی در جمع مسئولان انتظامی استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به تلاش‌های صورت گرفته در انتظامی و مرزبانی استان اشاره کرد و اقدامات فرماندهی انتظامی گیلان در زمینه ارتقای امنیت، بهبود معیشت کارکنان و نوسازی رده‌ها از جمله ساخت ساختمان جدید پلیس مبارزه با مواد مخدر را قابل تقدیر دانست.

او مواد مخدر را یکی از معضلات ۴ دهه اخیر کشور برشمرد و گفت: مبارزه جدی با خرده‌فروشان و جمع‌آوری معتادان متجاهر دو مطالبه اصلی مردم و از اولویت‌های فرماندهی کل انتظامی کشور است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با تأکید بر ارتباط مستقیم میان معتادان متجاهر و شبکه‌های توزیع، خواستار همکاری و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول به ویژه استانداری برای توسعه ظرفیت‌های نگهداری معتادان شد.

سردار کاکاوند همچنین با اشاره به افزایش قیمت مواد مخدر و مدیریت توزیع از سوی قاچاقچیان در آن سوی مرزها؛ تقویت اشراف اطلاعاتی را لازمه موفقیت در این حوزه اعلام کرد و افزود: روش‌های گذشته دیگر کارایی قبل را ندارد و باید از ظرفیت منابع، سامانه‌ها و تخلیه اطلاعاتی متهمان به‌صورت هوشمندانه بهره گرفت.

او همچنین بر لزوم کنترل هدفمند در مرزها، شناسایی گلوگاه‌ها، پردازش اطلاعات و تقویت مهارت نیرو‌های عملیاتی تأکید و تصریح کرد: پلیس باید با اشرافیت، تردد‌های مشکوک را شناسایی و متوقف کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کل انتظامی کشور ابراز امیدواری کرد؛ با تعامل، همپوشانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند مبارزه با مواد مخدر با قوت بیشتری ادامه یابد.

در پایان این مراسم از تلاش‌های ۵ ساله سرهنگ علی احمدپور در حوزه مبارزه با مواد مخدر قدردانی شد.

منبع: صداوسیما