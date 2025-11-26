خط تولید جدید یک واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومانی در شهرک صنعتی حسن رود انزلی امروز افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیمور پورحیدری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) در حاشیه افتتاح این واحد تولیدی که با حضور مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروی کشور انجام شد، گفت: با افتتاح خط تولید این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومان،۳۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار شدند.

او افزود: با افتتاح خط تولید جدید، محصولات این شرکت به ۱۸ رقم شامل چسب لوکوپلاست، چسب حصیری، چسب آنژیوکت، چسب تزریق، پد چشمی کودک و بزرگسال، چسب زخم، پد پانسمان، چسب ضد حساسیت، کیسه ادرار و استومی افزایش یافته است.

مدیرکل صمت گیلان تصریح کرد: این واحد تولیدی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ با تولید چسب‌های پزشکی آغاز کرده بود.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: محصولات پزشکی ، واحد تولیدی
افتتاح خط تولید محصولات پزشکی در انزلی
