باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سرگئی ریژیکوف و الکسی زوبریتسکی، دو فضانورد روس، جنبه‌هایی از زندگی روزمره فضانوردان در ایستگاه فضایی را فاش و درباره صدایی صحبت کردند که آرزو دارند هرگز نشنوند.

در جریان تماس ویدیویی که این دو فضانورد با شرکت‌کنندگان دوره پنجم کنفرانس «سریوس» پژوهشگران جوان داشتند، ریژیکوف درباره ماهیت صدا‌هایی که داخل ایستگاه فضایی شنیده می‌شود توضیح داد. او گفت سروصدای داخلی شبیه صدا‌هایی است که هنگام روشن بودن تجهیزات در هواپیما‌ها شنیده می‌شود، اما افزود به‌دلیل تعداد زیاد پنکه‌ها در ایستگاه، سطح صدا تا حدی بلندتر است، چون این پنکه‌ها مسئول گردش هوا هستند.

او اضافه کرد: تنها صدایی که هیچ فضانوردی دوست ندارد بشنود، صدای نشتی هوا است که به صورت هیسِی ضعیف شنیده می‌شود، زیرا نشان‌دهنده مشکل جدی در سازه ایستگاه است. او ابراز امیدواری کرد که خودش یا همکارانش هرگز با چنین وضعیتی مواجه نشوند.

در طول این دیدار، این دو فضانورد به پرسش‌های فراوانی درباره جزئیات زندگی روزمره در فضا پاسخ دادند، از جمله عادات تغذیه و الزامات آموزش و تحصیلات لازم برای تبدیل شدن به فضانورد. آنها همچنین تجربه‌ای را توضیح دادند که چگونگی رفتار قطرات آب در شرایط بی‌وزنی را توضیح می‌داد.

در پایان تماس، این دو فضانورد از علاقه جوانان به حوزه فضا و پژوهش علمی ابراز خرسندی کردند و تأکید نمودند که این شور و شوق نه تنها برای پژوهشگران منفعت شخصی دارد، بلکه به پیشرفت کل بشریت نیز کمک می‌کند.

منبع: نووستی