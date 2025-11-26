باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برگزاری رزمایش جهادگران بسیجی استان قم + فیلم

رزمایش جهادگران بسیجی استان قم با حضور بیش از ۷۰۰ گروه جهادی، ارائه ۴۷ هزار خدمت مردمی و رونمایی از ۱۳ سری جهیزیه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته بسیج، اجتماع گسترده جهادگران استان قم در مسیر طریق‌المهدی به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

مسئول بسیج سازندگی استان قم، هدف از برگزاری رزمایش جهادگران بسیجی را «تجدید عهد جهادگران با امام زمان (عج) و نمایش توان خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی» عنوان کرد.

 

