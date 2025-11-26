برگزاری رزمایش جهادگران بسیجی استان قم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u060c \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0637\u0631\u06cc\u0642\u200c\u0627\u0644\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0645\u0633\u062c\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062c\u0645\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u0633\u0627\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0645\u060c \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc \u0631\u0627 \u00ab\u062a\u062c\u062f\u06cc\u062f \u0639\u0647\u062f \u062c\u0647\u0627\u062f\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646 (\u0639\u062c) \u0648 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062a\u0648\u0627\u0646 \u062e\u062f\u0645\u062a\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc\u00bb \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n