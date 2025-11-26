شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات سامانه سپامک برای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور تسهیل درصدور مجوز‌های کسب و کار درگاه ملی مجوز‌ها را برای متقاضیان راه اندازی کسب و کار در نظر گرفت. بر این اساس همه دستگاه‌ها قرار شد به درگاه ملی مجوز‌ها بپیوندند. 
اما به گفته شهروندخبرنگار ما متقاضیان سامانه سپامک برای ارتقای نظام مهندسی خود با وجود بارگذاری و ثبت در سامانه، اما هیچ نتیجه مطلوبی برای دریافت مجوز حاصل نشده است.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام بنده درخواست ارتقای پروانه نظام مهندسی خود را به همراه کلیه مدارک درخواستی ۱۷ ماه پیش در سامانه سپامک بارگذاری کرده‌ام و علیرغم پیگیری‌های مکرر حضوری از طریق وزارت راه و شهرسازی تاکنون درخواست من نه رد شده نه تایید. در این مدت اعتبار پروانه‌ام نیز تمام شده و به دلیل باز بودن این پرونده امکان درخواست تمدید پروانه را ندارم. اکنون با ۱۲ سال سابقه در سازمان نظام مهندسی از کلیه حقوق شغلی خود محروم مانده‌ام. هیچ راهی برای ثبت شکایت از پاسخگو نبودن به درخواستم در سامانه تعریف نشده و هیچ شخص و نهادی نظاره گر در سامانه نیست. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سامانه کسب و کار ، مجوز کسب و کار ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
رنجش متقاضیان از اختلال در سامانه درگاه مجوزها
پیگیری شد؛
الزامی بودن دریافت مجوز از سامانه سپتام طبق قانون مجوز کسب و کار
مشکلات صدور مجوز کسب و کار پیگیری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از آرامگاه شهید بی سری در شیراز که قبل از شهادت مزار خود را آماده کرده بود
رنجش رانندگان از افزایش نرخ سهمیه ای بنزین
تجمع باشکوه اقتدار بسیجیان شهرستان بابل در هفته بسیج + فیلم
برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیج در هریس + فیلم و عکس
اختلال در سامانه فرابانک ملت متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را به دردسر انداخت
فیلمی از نمایش اقتدار بسیجیان شهرستان اهر در هفته بسیج
گردهمایی ده هزار نفری بسیجیان آران و بیدگل در هفته بسیج + فیلم
اجتماع سه‌هزار نفری بسیجیان در بردسکن؛ نمایش اقتدار، خدمت و تکلیف‌گرایی
مشکلات سامانه سپامک برای تسهیل در مجوز کسب و کار از زبان شهروندخبرنگار
آخرین اخبار
مشکلات سامانه سپامک برای تسهیل در مجوز کسب و کار از زبان شهروندخبرنگار
اجتماع سه‌هزار نفری بسیجیان در بردسکن؛ نمایش اقتدار، خدمت و تکلیف‌گرایی
گردهمایی ده هزار نفری بسیجیان آران و بیدگل در هفته بسیج + فیلم
برگزاری همایش بزرگ اقتدار بسیج در هریس + فیلم و عکس
اختلال در سامانه فرابانک ملت متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را به دردسر انداخت
فیلمی از نمایش اقتدار بسیجیان شهرستان اهر در هفته بسیج
تجمع باشکوه اقتدار بسیجیان شهرستان بابل در هفته بسیج + فیلم
گزارش تصویری از آرامگاه شهید بی سری در شیراز که قبل از شهادت مزار خود را آماده کرده بود
رنجش رانندگان از افزایش نرخ سهمیه ای بنزین
گلایه از افزایش قیمت نان در برخی از نانوایی‌های مشهد
عزاداری توآبادی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + عکس