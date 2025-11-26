باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور تسهیل درصدور مجوز‌های کسب و کار درگاه ملی مجوز‌ها را برای متقاضیان راه اندازی کسب و کار در نظر گرفت. بر این اساس همه دستگاه‌ها قرار شد به درگاه ملی مجوز‌ها بپیوندند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما متقاضیان سامانه سپامک برای ارتقای نظام مهندسی خود با وجود بارگذاری و ثبت در سامانه، اما هیچ نتیجه مطلوبی برای دریافت مجوز حاصل نشده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام بنده درخواست ارتقای پروانه نظام مهندسی خود را به همراه کلیه مدارک درخواستی ۱۷ ماه پیش در سامانه سپامک بارگذاری کرده‌ام و علیرغم پیگیری‌های مکرر حضوری از طریق وزارت راه و شهرسازی تاکنون درخواست من نه رد شده نه تایید. در این مدت اعتبار پروانه‌ام نیز تمام شده و به دلیل باز بودن این پرونده امکان درخواست تمدید پروانه را ندارم. اکنون با ۱۲ سال سابقه در سازمان نظام مهندسی از کلیه حقوق شغلی خود محروم مانده‌ام. هیچ راهی برای ثبت شکایت از پاسخگو نبودن به درخواستم در سامانه تعریف نشده و هیچ شخص و نهادی نظاره گر در سامانه نیست. لطفا پیگیری کنید.

