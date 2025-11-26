آتش‌سوزی گسترده در برج‌های مسکونی هنگ‌کنگ تاکنون ۳۶ کشته و بیش از ۲۷۰ مفقود برجا گذاشته و عملیات نجات همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آتش‌سوزی بزرگی که در چندین برج مسکونی هنگ‌کنگ در حال گسترش است، از عصر امروز تا کنون ۳۶ قربانی گرفته و در همین حال، ۲۷۹ نفر دیگر مفقود هستند.

یک گروه ویژه برای بررسی علت این آتش‌سوزی تشکیل شده است. این حادثه در مجتمعی رخ داده که از هشت برج ۳۱ طبقه شامل حدود دو هزار آپارتمان تشکیل شده است و حدود چهار هزار و ۸۰۰ نفر در آن زندگی می‌کنند.

گفته شده ۲۹ نفر در بیمارستان بستری هستند که هفت نفر از آنها در وضعیت بحرانی قرار دارند.

مقامات این حادثه را آتش‌سوزی با درجه پنج یعنی بالاترین درجه اضطراری اعلام کردند و حداقل ۱۲۸ ماشین آتش‌نشانی و تقریباً ۸۰۰ آتش‌نشان برای اطفای حریق اعزام شدند. 

گزارش شده که جاده‌ها از جمله بزرگراه‌های اصلی نزدیک برج‌ها کاملا بسته شده است. فیلم‌های منتشر شده از صحنه آتش‌سوزی نشان می‌دهد که شعله‌های آتش در سراسر برج‌ها پخش شده و از پنجره‌ها زبانه می‌کشد.

اندکی پس از وقوع آتش‌سوزی، آتش‌نشانی هنگ کنگ اعلام کرد که دمای داخل ساختمان‌های مربوطه بسیار بالاست و ورود به ساختمان و رفتن به طبقات بالا برای انجام عملیات اطفاء حریق و نجات دشوار است.

یکی از ساکنان این منطقه که نام خانوادگی خود را سو اعلام کرد، در نزدیکی محل آتش‌سوزی به خبرنگاران گفت: «هیچ کاری نمی‌توان در مورد این حادثه انجام داد. ما فقط می‌توانیم امیدوار باشیم که همه، چه پیر و چه جوان، بتوانند به سلامت برگردند. این حادثه دلخراش است. ما نگران هستیم که افرادی در داخل به دام افتاده باشند.»

در همین حال، یکی از ساکنان ۷۱ ساله که نام خانوادگی خود را وانگ اعلام کرد، با گریه گفت که همسرش در یکی از ساختمان‌ها گیر افتاده است.

برج‌های «وانگ فوک کورت» از بلندترین برج‌های هنگ‌کنگ هستند. طبق داده‌های سرشماری سال ۲۰۲۱ که توسط سی‌ان‌ان گزارش شده است، بسیاری از ساکنان این ساختمان‌ها مسن هستند.

منبع: گاردین

برچسب ها: هنگ کنگ ، آتش سوزی ، اطفای حریق
