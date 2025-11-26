باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین سیماییصراف گفت: دانشگاهها پیش از انقلاب تنها کارکرد آموزشی داشتند اما پس از انقلاب وظیفه پژوهش به آنها افزوده شد و در ادامه حوزه فناوری نیز به مأموریتهای دانشگاه اضافه گردید.
وی از تدوین آییننامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی خبر داد و اضافه کرد: این آییننامه بهزودی ابلاغ می شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نیشابور دومین شهر صنعتی شرق کشور است و در این شهرستان میتوان صنعت را در خدمت دانشگاه و دانشگاه را در خدمت صنعت قرار داد.
سیمایی صراف افزود: خوشبختانه با هماهنگیهای انجامشده ظرفیت هزینهکرد مالیات صنایع در همان شهرستان فراهم و موانع اداری آن بر طرف شده است.
وی با بیان این که نیشابور ظرفیت دانشگاه جامع را دارد ادامه داد: با این حال هنوز زیرساختها در این بخش کامل نیست و تا زمانی که این بخش تقویت نشود هرگونه تغییر مأموریت دانشگاه با چالش رو به رو خواهد شد.
وزیر علوم درباره مشکلات معیشتی و حقوق کارکنان دانشگاهها گفت: تعیین حقوق در اختیار وزارت علوم نیست، اما بارها پیگیری کردهایم تا مشکلات کارکنان برطرف شود و امید است این موضوع به نتیجه برسد.
سیمایی صراف همچنین به اقدامات انجامشده برای بهبود وضعیت هیات علمی و تأمین مسکن کارکنان اشاره کرد و افزود: دستور داده شده تدابیری برای تأمین مسکن کارکنان دانشگاهها اتخاذ شود و بخش مهمی از پیشرفت آن به تلاش رییس دانشگاه بستگی دارد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور نیز در این آیین گفت: نیشابور با وجود شخصیتهای برجسته تاریخی و فرهنگی همواره مهد علم و دانش بوده است.
مهدی دونده افزود: هم اکنون ۱۰ واحد دانشگاهی در نیشابور فعال است که ۱۷ هزار و ۵۰۰ دانشجو در آنها تحصیل میکنند، هزار و ۱۹۵ استاد مسوولیت آموزش دانشجویان را بر عهده دارند و ۲۸۰ عضو هیات علمی در این مراکز فعالیت میکنند.
وی اظهار کرد: تنوع مراکز دانشگاهی و رشتههای تحصیلی، امکان انتخاب مناسب را برای دانشجویان بومی و غیربومی فراهم کرده و نیشابور را به یکی از قطبهای علمی و پژوهشی کشور تبدیل کرده است.
وی با اشاره به نقش مؤثر دانشگاه نیشابور در حوزههای مهندسی، علوم پایه و هنر گفت: این دانشگاه با ایجاد ارتباط سازمانیافته با صنایع منطقه، زمینه تقویت اقتصاد دانشبنیان را فراهم کرده است.
دونده اضافه کرد: همچنین دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در توسعه سلامت شرق کشور پیشتاز بوده است و دانشگاه آزاد و پیامنور با شهریههای متعادل به توسعه عدالت آموزشی کمک کردهاند.
فرماندار نیشابور گفت: مراکز مهارتی و علمیکاربردی نیز با پیوند آموزش و ابزار کار، تربیت نیروی ماهر و کاهش بیکاری را هدف قرار دادهاند.
دونده با اشاره به این که نیشابور قطب دوم صنعتی خراسان رضوی پس از مشهد محسوب میشود افزود: وجود دانشکده ملی مهارت پسران و دختران و مرکز علمیکاربردی نشاندهنده توجه شهرستان به آموزش فنی و حرفهای و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع است. همچنین دانشگاه فرهنگیان جایگاه فرهنگی نیشابور را تقویت کرده است.
فرماندار نیشابور مهمترین مطالبات حوزه علمی این شهرستان را تأمین اعتبار پروژههای کلنگزنیشده، ادغام مراکز مهارتی، تعیین تکلیف درآمد آموزشکده کشاورزی نیشابور، ایجاد پارک علم و فناوری، بازگرداندن رشتههای حذفشده دانشگاه پیامنور سرولایت، تسریع در افتتاح پژوهشکده اخترفیزیک نیشابور، احداث خوابگاه دانشجویی، افزایش رشتههای دانشگاهی متناسب با زیستبوم نیشابور، ایجاد سالنها و فضاهای ورزشی دانشگاهی ذکر کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به نیشابور از مرکز رشد و دانشگاه نیشابور بازدید کرد و قول مساعد در خصوص ارتقای این مرکز به پارک علم و فناوری داد.
وی پس از گلباران مزار شهید گمنام دانشگاه نیشابور، کلنگ احداث کتابخانه و سالن همایش های دانشگاه را بر زمین زد.
کتابخانه در دست ساخت دانشگاه در ٢ طبقه با گستره هزار و ۵۰۰ متر مربع و سالن همایش ها و پذیرایی با گستره ۲ هزار و ۹۵۰ مترمربع با ظرفیت بیش از ۵٠٠ نفر طراحی و بودجه آن تامین شده است.
