آماری از تعداد تماشاگران شهرآورد در قدیم و امروز + فیلم

\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0631\u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06af\u0631\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u0628\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u062f\u0631 \u06f1\u06f5 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f6\u06f3 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0647\u0645 \u0646\u0634\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0