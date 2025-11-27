باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آماری از تعداد تماشاگران شهرآورد در قدیم و امروز + فیلم

شهرآورد پایتخت یک رویارویی فوتبالی بین دو تیم تهرانی استقلال و پرسپولیس است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - پرتماشاگرترین دربی پایتخت در ۱۵ مهرماه سال ۱۳۶۳ برگزار شد. در این دیدار تماشاگران علاوه بر جایگاه‌ها در کنار زمین هم نشسته بودند.

 

 

مطالب مرتبط
آماری از تعداد تماشاگران شهرآورد در قدیم و امروز + فیلم
young journalists club

نگاهی به کارنامه بیژن حیدری در دربی/ مساوی گزینه محتمل

آماری از تعداد تماشاگران شهرآورد در قدیم و امروز + فیلم
young journalists club

گزارشگر دربی ۸۸ مشخص شد

آماری از تعداد تماشاگران شهرآورد در قدیم و امروز + فیلم
young journalists club

نوراللهی: علیپور فقط خوشحالی دیاباته را دوست داشت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام تهدیدآمیز دوباره واشنگتن برای بیروت + فیلم
۸۲۵

پیام تهدیدآمیز دوباره واشنگتن برای بیروت + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
ثبت رکورد تازه تولد در کره‌جنوبی پس از پنج سال + فیلم
۶۸۵

ثبت رکورد تازه تولد در کره‌جنوبی پس از پنج سال + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
از رشد قارچ‌گونه هوش مصنوعی تا خلأ قانون‌های بازدارنده از جرائم رایانه‌ای در عصر جدید + فیلم
۵۲۰

از رشد قارچ‌گونه هوش مصنوعی تا خلأ قانون‌های بازدارنده از جرائم رایانه‌ای در عصر جدید + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
غزه پس از آتش بس + فیلم
۴۸۱

غزه پس از آتش بس + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد + فیلم
۴۵۸

مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.