شیر، آلودگی را دفع نمی‌کند + فیلم

مدرس تخصصی امداد و نجات در خصوص تاثیر مصرف شیر بر آلودگی هوا توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان ایزدپناه، مدرس تخصصی امداد و نجات با حضور در برنامه سلام تهران در مورد تاثیر مصرف شیر بر آلودگی هوا نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

