باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ویروس جدیدی که شیوع پیدا کرده خطرناک است؟ + فیلم

رئیس مرکز ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری در خصوص ویروس جدیدی که امسال شیوع پیدا کرده است، نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علیرضا ناجی، رئیس مرکز ویروس‌شناسی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگو با برنامه صبحانه ایرانی در مورد ویروس جدیدی که امسال شیوع پیدا کرده توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
ویروس جدیدی که شیوع پیدا کرده خطرناک است؟ + فیلم
young journalists club

ویژگی‌های ویروس جدید سرماخوردگی/ مصرف خودسرانه ویتامین ممنوع

ویروس جدیدی که شیوع پیدا کرده خطرناک است؟ + فیلم
young journalists club

کشف و شناسایی ویروسی جدید در استرالیا

ویروس جدیدی که شیوع پیدا کرده خطرناک است؟ + فیلم
young journalists club

موارد ابتلا به آبله میمون در جهان به بیش از ۱۵ هزار نفر رسید

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام تهدیدآمیز دوباره واشنگتن برای بیروت + فیلم
۹۰۱

پیام تهدیدآمیز دوباره واشنگتن برای بیروت + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
ثبت رکورد تازه تولد در کره‌جنوبی پس از پنج سال + فیلم
۷۷۴

ثبت رکورد تازه تولد در کره‌جنوبی پس از پنج سال + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
از رشد قارچ‌گونه هوش مصنوعی تا خلأ قانون‌های بازدارنده از جرائم رایانه‌ای در عصر جدید + فیلم
۵۴۰

از رشد قارچ‌گونه هوش مصنوعی تا خلأ قانون‌های بازدارنده از جرائم رایانه‌ای در عصر جدید + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
غزه پس از آتش بس + فیلم
۴۹۹

غزه پس از آتش بس + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
بیش از ۴۴۳ هزار تن انار در استان فارس تولید می‌شود + فیلم
۲۹۱

بیش از ۴۴۳ هزار تن انار در استان فارس تولید می‌شود + فیلم

۰۶ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.