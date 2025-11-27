باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده، زمینلرزهای به بزرگی ۶.۶ در مقیاس ریشتر روز پنجشنبه جزیرهای در سواحل سوماترای غربی در اندونزی را لرزاند و تاکنون گزارشی از خسارات یا هشدار سونامی فوراً منتشر نشده است.
سازمان زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرد این زمینلرزه قوی در ساعت ۱۱:۵۶ صبح به وقت محلی (۰۴:۵۶ به وقت گرینویچ) در عمق ۲۵ کیلومتری جزیره سیمولوه رخ داده است.
مرکز هشدار سونامی اقیانوس هند پس از زمینلرزه اعلام کرد که «هیچ تهدیدی» از بابت سونامی بالقوه ناشی از این زمینلرزه وجود ندارد.
سازمان هواشناسی، اقلیمشناسی و ژئوفیزیک اندونزی این زمینلرزه را با بزرگی ۶.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری ثبت کرد و افزود که این لرزه پتانسیل ایجاد سونامی را ندارد.
اندونزی، مجمعالجزایر وسیعی در جنوب شرقی آسیا، به دلیل موقعیت خود در «حلقه آتش» اقیانوس آرام، اغلب شاهد زمینلرزههای مکرر است.
این حلقه از فعالیتهای لرزهای شدید، جایی که صفحات تکتونیکی با هم برخورد میکنند، از ژاپن تا جنوب شرقی آسیا و در سراسر حوزه اقیانوس آرام امتداد دارد.
منبع: خبرگزاری فرانسه