معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به فعال بودن کارگاه ساخت سد دالکی گفت: این طرح با پیشرفت فیزیکی ۶۲ درصدی در مسیر تکمیل قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه روز پنجشنبه در جریان بررسی روند ساخت سد دالکی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به تخصیص کامل اعتبارات مصوب سفر ریاست‌جمهوری، کارگاه ساخت سد به صورت فعال در حال فعالیت است و این پروژه هم‌اکنون ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: بهره‌برداری از سد دالکی نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان، ایجاد اشتغال و تأمین آب شرب ایفا می‌کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: کانال‌های اضافی از قبل طراحی و آماده شده و اکنون مسیر رودخانه از طریق این کانال‌ها منحرف می‌شود.

وی یادآور شد: بر اساس زمان‌بندی، پیش‌بینی ما این است که این سد در دو تا سه سال آینده به طور کامل آماده بهره‌برداری شود و مردم بتوانند از مزایای آن در حوزه‌های کشاورزی و تأمین آب شرب بهره‌مند شوند.

قائم‌پناه با اشاره به تأمین اعتبار ۳۵۰۰ میلیارد تومانی این طرح در سفر رئیس‌جمهور گفت:این پروژه از مصوبات سفر ریاست‌جمهوری است و تخصیص اعتبارات آن ۱۰۰ درصد محقق شده است.

معاون امور اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: کارگاه اجرایی نیز با ظرفیت کامل فعال است و ما در حال پیگیری تأمین سایر منابع لازم برای تکمیل آن هستیم.

وی توضیح داد: طبق گزارش‌های فنی، عملیات خاکریزی باید به‌صورت مرحله‌ای، ۲۰ سانتی‌متر به ۲۰ سانتی‌متر انجام شود تا ۱۰۰ متر ارتفاع تاج سد محقق شود.

قائم پناه با اشاره به اینکه این روند با دقت در حال انجام است و شرایط کارگاه مطلوب ارزیابی می‌شود گفت: تخصیص کامل اعتبارات مصوبات سفر رئیس‌جمهورباعث شده پروژه با سرعت و کیفیت مناسب پیش برود.

