استاندار اردبیل گفت: در یک سال گذشته ۳۰۴ فرصت سرمایه گذاری در استان شناسایی شده که تاکنون ۵۶ تفاهم نامه به امضا رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - مسعود امامی یگانه امروز در همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری در اردبیل گفت: تدوین نقشه راه سرمایه گذاری آسان به عنوان رویکرد اصلی دولت محلی و تدوین بسته‌های ویژه برای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری استان از برنامه‌های اصلی یک سال گذشته استان بوده است.

او افزود: تامین منابع مود نیاز و تکمیل طرح‌های نیمه تمام، احیای واحد‌های راکد اقتصادی، پیگیری تامین منابع ارزی و مواد اولیه از جمله اقدامات صورت گرفته در یک سال گذشته برای توسعه اقتصادی استان است.

استاندار اردبیل با اشاره به قانون هفتم پیشرفت تصریح کرد: افزایش بهره وری و تولید واحد‌های اقتصادی موجود، جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی تنها راه پیشبرد برنامه‌های توسعه محور استان در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنعتی و معدنی است.

امامی یگانه با اشاره به رایزنی‌های متعدد با هدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه گذار در یک سال گذشته تاکید کرد: ۳۰۴ فرصت، مجوز بی نام، طرح‌های مشارکتی و طرح‌های قابل واگذاری با ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در استان آماده سرمایه گذاری است.

او گفت: از این تعداد تاکنون ۵۶ تفاهم نامه به ارزش ۹۰ هزار میلیارد تومان با هلدینگ‌های متعدد منعقد شده که بخشی از آنها در حال اجرا است.

استاندار اردبیل افزود: اتصال استان به شکه ریلی کشور تا پایان سالجاری و توسعه شبکه ریلی در منطقه شمال استان، اردبیل را به دروازه تجارت قفقاز، روسیه و اروپا با دسترسی به جمعیت بیش از ۴۰۰ میلیون با بازاری به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلاری تبدیل می‌کند.

