باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی کردی هامبورگ، فیلم کوتاه «خلیل» به نویسندگی، تهیه و کارگردانی سید پیام حسینی، جایزه بهترین فیلم کوتاه و «دشت میخواند» به نویسندگی و کارگردانی گیتا فیضی و تهیهکنندگی دیمن زندی، جایزه تقدیر ویژه فیلم کوتاه داستانی را کسب کردند.
جشنواره بینالمللی فیلم کردی هامبورگ HKFF با شعار «یادآوری، مقاومت، بینش - سینمایی از دل تنوع»، مکانی برای رویارویی فرهنگها، نسلها و دیدگاهها فراهم کرده است. در این رویداد، شجاعت، تنوع و قدرت سینما را برای حفظ خاطرات، شکل دادن به دیدگاهها و ایجاد پل بین گذشته و آینده، جشن گرفته میشود.
در خلاصه داستان «خلیل» آمده است: «خلیل، پسربچهای ۱۳ساله بعد از مرگ پدرش نگران است که آیا پدر، به بهشت میرود یا جهنم؟ او در تلاش است که از این موضوع مطمئن شود.»
طاها چراغی، امید چراغی، طاها محمدی، حسین مرادی، موسی هدایتی و شوبو سلیمانی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند و پخش بینالملل اثر را گروه دریچه سینما و مؤسسه پناه فیلم بر عهده دارند.
در خلاصه داستان «دشت میخواند» آمده است: «در میان روزمرگیهای زندگی دختر چوپانی، گرگ به گله حمله میکند. این حمله، منجر به تصمیمی مهم برای او میشود.»
دریا کاکایی، افشین خدری، سارا احمدنژاد، سامان ساعد موچشی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند و مجموعه دریچه سینما، مسئولیت پخش بینالمللی اثر را به عهده دارد.