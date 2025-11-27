رئیس فدراسیون دو و میدانی گفت: توسعه زیرساخت دو و میدانی در همه استان‌ها مهمترین هدف فدراسیون است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان حدادی رئیس فدراسیون دو و میدانی در مجمع انتخابات هیات دو و میدانی مازندران، گفت: توسعه زیرساخت در همه استان‌ها هدف مهم فدراسیون است و بزودی تجهیزات ورزشی این رشته به استان‌ها ارسال می‌شود.

او افزود: توزیع این امکانات با توجه به عملکرد و مدال آوری استان‌ها خواهد بود.

حدادی با بیان اینکه دوری از حاشیه‌ها مولفه‌های اثرگذار در رسیدن به قهرمانی است، ادامه داد: امکانات مناسب، موضوع مهم ورزش قهرمانی است و برای توسعه و پیشرفت دو و میدانی باید اختلافات را کنار گذاشت

رئیس فدراسیون دو و میدانی مازندران مهد ورزش ایران است و استانی که در رشته‌های دیگر مدال‌های فراوان کسب می‌کند قطعا در دو و میدانی هم می‌تواند مدال بگیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز توسعه زیرساخت‌ها را یکی از الزامات توسعه رشته‌های ورزشی دانست و گفت: اگر در گذشته زیرساخت‌های ورزشی طبق آمایش سرزمینی و با توجه به استعداد‌ها در استان‌ها ایجاد می‌شد شاهد عقب ماندگی برخی از رشته‌های ورزشی نبودیم.

حسین بریمانی افزود: ورزشکاران مازندران از ابتدای سال تاکنون موفق به کسب ۳۷۵ مدال در میادین جهانی بین‌المللی و آسیایی شدند و دو و میدانی نیز می‌تواند به یکی از رشته‌های ورزشی مدال آور استان تبدیل شود.

محمد دوستی بعنوان تنها کاندیدای مجمع انتخابات هیات دو و میدانی استان با کسب ۲۶ رای از ۲۶ رای، برای ۴ سال بعنوان رئیس هیات دو و میدانی مازندران انتخابات شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: فدراسیون دو و میدانی ، ورزش دو و میدانی
توسعه زیر ساخت‌های دو و میدانی در همه استان‌ها
