فرمانده انتظامی ایذه از دستگیری عاملان تیراندازی منجر به جرح در کمتر از ۲ ساعت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ حشمت الله بستامی پنجشنبه بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی و ایجاد درگیری منجر به ضرب و جرح چهار شهروند در یکی از محلات شهرستان ایذه، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پلیس در تحقیقات مشخص شد چهار نفر با ۲ دستگاه موتورسیکلت اقدام به درگیری و سپس تیراندازی با سلاح شکاری کردند و از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی پس از ۲ ساعت تلاش و با انجام شگردهای اطلاعاتی چهار نفر عاملان تیراندازی و درگیری را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی آن‌ها را دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح شکاری که در عمل مجرمانه از آن استفاده شده بود و ۲ دستگاه موتور سیکلت از مخفیگاه متهمان، بیان کرد: در بررسی اولیه علت و انگیزه این عمل مجرمانه، اختلافات شخصی و ایجاد رعب وحشت عنوان شده است.

سرهنگ بستامی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس در راستای احقاق حق مردم و به ویژه برخورد با جرایم خشن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

 شهرستان ایذه در استان خوزستان واقع شده و تا مرکز استان شهر اهواز تقریبا ۱۲۶ کیلومتر فاصله دارد.

منبع خبرگزاری ایرنا 

برچسب ها: فرمانده انتظامی خوزستان ، ایذه
خبرهای مرتبط
سانحه برای خودروی گشتی پلیس کرخه/ سه مامور مصدوم شد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان:
فیلم کشتن پسربچه و ربایش اعضای بدنش داستان خیالی است
فرمانده جدید انتظامی استان خوزستان منصوب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدای انفجار در برخی مناطق اهواز مربوط به‌ اجرای نمایش است
هوای ۱۵ شهر خوزستان ناسالم شد
آخرین اخبار
هوای ۱۵ شهر خوزستان ناسالم شد
صدای انفجار در برخی مناطق اهواز مربوط به‌ اجرای نمایش است
هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی