فرمانده انتظامی ایذه از دستگیری عاملان تیراندازی منجر به جرح در کمتر از ۲ ساعت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ حشمت الله بستامی پنجشنبه بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی و ایجاد درگیری منجر به ضرب و جرح چهار شهروند در یکی از محلات شهرستان ایذه، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پلیس در تحقیقات مشخص شد چهار نفر با ۲ دستگاه موتورسیکلت اقدام به درگیری و سپس تیراندازی با سلاح شکاری کردند و از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی پس از ۲ ساعت تلاش و با انجام شگردهای اطلاعاتی چهار نفر عاملان تیراندازی و درگیری را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی آن‌ها را دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح شکاری که در عمل مجرمانه از آن استفاده شده بود و ۲ دستگاه موتور سیکلت از مخفیگاه متهمان، بیان کرد: در بررسی اولیه علت و انگیزه این عمل مجرمانه، اختلافات شخصی و ایجاد رعب وحشت عنوان شده است.

سرهنگ بستامی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس در راستای احقاق حق مردم و به ویژه برخورد با جرایم خشن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

شهرستان ایذه در استان خوزستان واقع شده و تا مرکز استان شهر اهواز تقریبا ۱۲۶ کیلومتر فاصله دارد.

منبع خبرگزاری ایرنا