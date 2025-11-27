باشگاه خبرنگاران جوان - «میراث» با نگاهی طنز به موضوعاتی، چون تولید ملّی، اقتصاد دانش‌بنیان، خوداتکایی جوانان و نقش سازنده استادان و روحانیون در حل مسائل اجتماعی می‌پردازد. داستان سریال حول زندگی یک طلبه جوان می‌چرخد؛ که ناگهان با چالش‌هایی غیرمنتظره در حوزه اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو می‌شود و تلاش می‌کند با همراهی یک استاد روحانی باتجربه و کمک متخصصان جوان، راهی برای عبور از این مشکلات پیدا کند. «میراث» در کنار روایت پرکشش خود، بر این نکته تأکید دارد که اتکا به توان داخلی، خرد جمعی و ایمان، موتور محرک حرکت ایران است.

این سریال به کارگردانی امین امانی و تهیه‌کنندگی کمیل سوهانی و امین امانی تولید شده و با حضور چهره‌های شاخصی، چون لعیا زنگنه، داریوش کاردان، ثریا قاسمی، آرش نوذری، امیرحسین صدیق و گروهی گسترده از بازیگران محبوب از جمله آرام جعفری، شراره رخام، رامین راستاد، کیاوش زارع‌طلب، نصرالله رادش، وحید شیخ‌زاده، پیام احمدی‌نیا، محمد شیری، زهرا سعیدی، بهراد خرازی، بهرام ابراهیمی، سمیه مهدی پور و علی قلیچ خانی مقابل دوربین رفته است. نگارش فیلمنامه این مجموعه را کیاوش زارع‌طلب انجام داده و موسسه فرهنگی هنری واره مجری طرح پروژه بوده است.

از جمله سایر عوامل سریال می‌توان به مجید طرقی (مدیر تصویربرداری)، جعفر علیان (مدیر صدابرداری) , سیدجلال موسوی (طراح چهره‌پردازی) , شهرام قدیری (طراح صحنه و لباس) , قاسم خدابنده‌لو و محمد صادقی اصفهانی (تدوین و صداگذاری) و میلاد زند (مدیر تولید) اشاره کرد.

همچنین تیتراژ ابتدایی سریال با صدای میلاد ابراهیمی و تیتراژ پایانی با صدای مجید اخشابی همراه خواهد بود.

«میراث» که تولید گروه نمایشی مرکز سیمرغ است با نگاه ملی، لحن طنز، بازیگران شناخته‌شده و رویکرد امیدآفرین خود، تلاش دارد قصه‌ای از تلاش و پشتکار را در قالبی تازه روایت کند. این مجموعه از شنبه هشتم آذر ماه هرشب (پنجشنبه‌ها به صورت خلاصه هفتگی) حوالی ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو پخش می‌شود.